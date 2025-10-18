Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

trabajo

ATA estima que Córdoba perdería algo más de diez mil autónomos si se aplican la subida de cuotas que propone el Gobierno

El presidente de los trabajadores por cuenta propia asegura en ABC que podrían perderse «un 20 por ciento» de los 54.000 actuales

Asaja y el PP coinciden: «Hay que devolver la nueva PAC a los corrales»

Autónomos cordobeses, en un acto con el alcalde Córdoba, José María Bellido
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) en Andalucía, Rafael Amor, estima que un 20 por ciento de los trabajadores por cuenta ajena que hay en la provincia de Córdoba dejarían de serlo si las Cortes Generales aprueban la ... subida de la cuotas que ha propuesto el Gobierno central. Esto sacaría del sistema a más de diez mil autónomos cordobeses.

