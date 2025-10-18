ATA estima que Córdoba perdería algo más de diez mil autónomos si se aplican la subida de cuotas que propone el Gobierno

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) en Andalucía, Rafael Amor, estima que un 20 por ciento de los trabajadores por cuenta ajena que hay en la provincia de Córdoba dejarían de serlo si las Cortes Generales aprueban la ... subida de la cuotas que ha propuesto el Gobierno central. Esto sacaría del sistema a más de diez mil autónomos cordobeses.

Amor ha sido contundente, en declaraciones a ABC Córdoba, al estimar que, como sucede en el resto del país, se perderían «sobre un 20 por ciento de los autónomos» si el Gobierno que preside Pedro Sánchez saca adelante en el Congreso de los Diputados la subida de cuotas para los trabajadores por cuenta propia.

Actualmente, la provincia de Córdoba cuenta con «54.000 autónomos», redondeó el presidente de ATA en Andalucía, lo que significa que se perderían más de diez mil puestos de trabajadores por cuenta propia, unos 10.800, de salir adelante la intención del Ejecutivo central.

ATA pide tranquilidad

Rafael Amor, en cualquier caso, ha mandado «un mensaje de tranquilidad» para todos «los autónomos de Córdoba y Andalucía», ya que cree que el Gobierno no tiene mayoría suficiente en el Congreso para que esta medida salga adelante». En este sentido, ha vaticinado que «espero que ocurra igual que ha pasado con reducción de la jornada laboral», que los grupos del congreso la tumben.

El presidente de los autónomos andaluces ha estimado también que, en algunos casos, la subida de las cuotas propuestas por el Gobierno de España supondría «pagar el 40 por ciento de los ingresos», algo que considera que es «insostenible».

Amor, que ha reiterado el mensaje de tranquilidad para sus asociados, ha avanzado que, cualquier caso, están listos «para dar batalla» en contra de esta medida que pretende implantar el Ejecutivo central, una subida de cuotas que ha calificado de «sablazo», «atropello» y «locura».

Además, el presidente de los autónomos ha recordado que el acuerdo con el Gobierno de 2022, en el que intenta justificar la subida, se había pactado un incremento al 25 por ciento de los trabajadores por cuenta propia que más ganaban pero un descenso para el 75 por ciento restante, algo que «no se cumple, porque suben al 100%». Y ha insistido en que «también tenían que darse prestaciones adicionales» de las que no se habla en proporción a la subida.