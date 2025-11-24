Un autobús de Aucorsa provoca un accidente en las Ollerías al chocar con un coche y una moto

Un autobús de Aucorsa ha provocado un accidente al chocar con un vehículo y una moto este lunes en Córdoba. El conductor invadió el carril contrario provocando la colisión en una de las arterias principales de la ciudad con un tráfico incesante a primera ... hora de la mañana.

Los hechos han tenido lugar a las 8.30 horas en la Avenida de las Ollerías. Hasta allí se desplazaron los servicios de emergencia, sanitarios y Policía Local. El autobús no tenía pasajeros, el conductor habría sufrido un desvanecimiento e invadió el carril contrario provocando el accidente.

Por el momento, no hay heridos de gravedad tras el siniestro que ha alertado a los vecinos de las Ollerías. Cabe recordar que el autobús se encontraba fuera de servicio, sin pasajeros todavía.