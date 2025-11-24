Suscríbete a
ABC Premium

sucesos

Un autobús de Aucorsa provoca un accidente en las Ollerías al chocar con un coche y una moto

El conductor sufrió un desvanecimiento e invadió el carril contrario este lunes a las 8.30 horas

Agresión a un conductor de Aucorsa: «Le estaba esperando; se subió al autobús e intentó asestarle una puñalada»

Un autobús de Aucorsa junto a un ciclista en Córdoba
Un autobús de Aucorsa junto a un ciclista en Córdoba Rafael Carmona
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un autobús de Aucorsa ha provocado un accidente al chocar con un vehículo y una moto este lunes en Córdoba. El conductor invadió el carril contrario provocando la colisión en una de las arterias principales de la ciudad con un tráfico incesante a primera ... hora de la mañana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app