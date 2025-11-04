Crecen las denuncias de padres de alevines contra el entrenador de fútbol detenido en Córdoba por corrupción de menores

La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba contra un entrenador de fútbol base del club Séneca CF avanza con el impulso de la Fiscalía que había ordenado el volcado del teléfono del encartado. Según ha podido saber ABC de ... fuente judiciales, ya son tres los padres de jugadores del equipo alevín, formado por niños de entre 10 y 11 años, que se han personado formalmente en la causa como acusación particular.

Fuentes judiciales han confirmado que la Unidad de Nuevas Tecnologías de la Policía Nacional ha localizado en el volcado del teléfono móvil del entrenador investigado conversaciones e imágenes de carácter erótico de varios de los menores a los que entrenaba. Los agentes trabajan ahora para determinar la identidad de todos los niños que aparecen en estos materiales, incluido un menor que todavía no ha podido ser identificado, y cuya localización se ha convertido en una de prioridades de la investigación.

El caso, que instruye el juez Rodríguez Laínz se destapó a finales del pasado mes de enero tras la denuncia del padre de uno de los jugadores, que condujo a la detención del técnico por un presunto delito de corrupción de menores. El entrenador, que fue destituido de inmediato por el club, quedó en libertad tras declarar ante el juez, aunque continúa investigado y ha acudido varias veces desde entonces llamado por el juzgado.

En un comunicado el club de fútbol condena «los comportamientos deleznables y reprochables que atentan contra la integridad de sus jugadores»

Durante las últimas semanas, la Policía ha recibido nuevas denuncias de otros padres del mismo equipo, y no se descarta que puedan aflorar más casos conforme avancen las diligencias. Los investigadores analizan de forma minuciosa el contenido digital intervenido, que parece revelar la existencia de más víctimas.

Por su parte, el Séneca CF en un comunicado al conocerse la detención del que había sido hasta entonces el entrenador de los alevines, mostró su «absoluta condena» ante estos hechos, que calificó de «deleznables y reprochables», mostrando a su vez su firme compromiso con la «integridad y seguridad de todos los jugadores».

El club pide colaboración a los padres

El club mantiene contacto directo con las familias y ha instado a los padres a que comuniquen cualquier indicio o comportamiento inadecuado que detecten, asegurando que contarán con el apoyo de la entidad.

Fuentes de la dirección del Séneca confirman que ya cuentan con un abogado que podría personarse también como acusación particular en el procedimiento judicial. La investigación judicial y policial continúa abierta.