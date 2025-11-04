Suscríbete a
Crecen las denuncias de padres de alevines contra el entrenador de fútbol detenido en Córdoba por corrupción de menores

La Fiscalía impulsa la investigación tras hallar la Policía conversaciones eróticas en el móvil del técnico de fútbol base cordobés

Un menor con un dispositivo móvil durante el recreo en un IES de la capital cordobesa
Pilar García-Baquero

Córdoba

La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba contra un entrenador de fútbol base del club Séneca CF avanza con el impulso de la Fiscalía que había ordenado el volcado del teléfono del encartado. Según ha podido saber ABC de ... fuente judiciales, ya son tres los padres de jugadores del equipo alevín, formado por niños de entre 10 y 11 años, que se han personado formalmente en la causa como acusación particular.

