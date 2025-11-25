La Audiencia de Córdoba reduce a 3 meses de prisión la condena a tres acusados de provocar un incendio por la quema de ratrojos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que revoca parcialmente la condena impuesta a tres acusados por un delito de incendioforestal en un arroyo del término municipal de Cañete de las Torres por imprudencia grave. El ... tribunal ha decidido rebajar significativamente las penas de prisión y multa al estimar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, aunque mantiene íntegramente la indemnización por los gastos de extinción.

El caso se remonta al 18 de junio de 2019, cuando estos tres temporeros realizaban labores de poda y quema de restos de olivar en una finca del término municipal de Cañete de Las Torres. La sentencia original del Juzgado de lo Penal 1 de Córdoba consideró probado que la quema se hizo sin la preceptiva licencia administrativa y en época de alto peligro de incendio, provocando un fuego que se propagó desde una de las hogueras a la vegetación de la ribera del arroyo Cañatejo, afectando a 1,5 hectáreas de terreno forestal y que precisó la actuación de medios aéreos del Infoca para su extinción.

Ahora, la Audiencia Provincial ha desestimado los motivos de recurso que buscaban la absolución de los condenados y de la responsable civil subsidiaria pero sí ha estimado las dilaciones indebidas.

En este caso, la Sala ha ratificado la calificación de imprudencia grave, considerando «gravemente negligente» la conducta de los acusados por encender fuego en condiciones ambientales desfavorables (junio, calor, viento de 12 kilómetros por hora) a menos de 10 metros del arroyo, sin las medidas de seguridad adecuadas, y marchándose sin asegurarse de que las hogueras estuvieran completamente apagadas.

La Audiencia ha confirmado la condena a la propietaria de la finca como responsable civil subsidiaria, obligándola junto a los autores del fuego al pago de 17.289,53 euros a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Córdoba por los costes de extinción del incendio.

El único motivo estimado por el tribunal ha sido la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. La sentencia señala una paralización del procedimiento no imputable a los acusados de «un año y cinco meses», llevando el tiempo total de tramitación a más de cinco años. En consecuencia, la Audiencia ha revocado parcialmente la sentencia y fija las penas individuales para los tres acusados en tres meses de prisión (condenados en primera instancia a siete meses) y multa de tres meses con una cuota diaria de 8 euros (reducida desde los siete meses originales).