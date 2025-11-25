Suscríbete a
La Audiencia de Córdoba reduce a 3 meses de prisión la condena a tres acusados de provocar un incendio por la quema de ratrojos

La Sala estima que hubo dilaciones indebidas clave para la rebaja de condena por un siniestro que afectó a hectárea y media de terreno junto a un arroyo en Cañete de las Torres

Fachada principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Fachada principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia que revoca parcialmente la condena impuesta a tres acusados por un delito de incendioforestal en un arroyo del término municipal de Cañete de las Torres por imprudencia grave. El ... tribunal ha decidido rebajar significativamente las penas de prisión y multa al estimar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, aunque mantiene íntegramente la indemnización por los gastos de extinción.

