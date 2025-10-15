Al banquillo un acusado en Córdoba de maltrato y agresión sexual que se enfrenta a 24 años de cárcel

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará este jueves en el banquillo a un acusado de nueve delitos por someter durante al menos cuatro años a su pareja y a sus hijos a malos tratos, vejaciones y agresiones, además de ... haber agredido sexualmente a su esposa.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el procesado mantuvo durante años un comportamiento violento hacia su mujer y los hijos de ambos, a quienes sometía de forma reiterada a insultos, amenazas y humillaciones, generando un ambiente de miedo y control dentro del hogar familiar. Los hechos, ocurridos durante varios años, incluyen episodios de violencia física, psicológica y sexual.

El fiscal solicita para el acusado un total de 24 años y seis meses de prisión por nueve delitos: tres años de prisión por maltrato habitual en el ámbito familiar; seis años por tres delitos contra la integridad moral (dos años por cada uno); un año por violencia doméstica; otro año por maltrato en el ámbito de la violencia de género; dos años por violencia de género y once años y seis meses por agresión sexual a su esposa.

Noticia Relacionada El TSJA confirma una condena de tres años de prisión para un joven por agresión sexual a una menor Pilar García-Baquero El tribunal mantiene la atenuante muy cualificada que reduce la pena debido a la edad del acusado en el momento de cometer el delito, 18 años

Además, el Ministerio Público pide que se impongan al procesado medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas una vez acabe la pena de prisión, así como la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos durante el tiempo que determine el tribunal.