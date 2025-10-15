Suscríbete a
tribunales

Al banquillo un acusado en Córdoba de maltrato y agresión sexual que se enfrenta a 24 años de cárcel

La Fiscalía le acusa de seis delitos entre ellos violencia doméstica, violencia de género, coacciones, amenazas y agresión sexual

Pasillos de la planta baja de la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Pasillos de la planta baja de la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará este jueves en el banquillo a un acusado de nueve delitos por someter durante al menos cuatro años a su pareja y a sus hijos a malos tratos, vejaciones y agresiones, además de ... haber agredido sexualmente a su esposa.

