tribunales

La Audiencia de Córdoba juzga a un acusado de estafar 10.000 euros a dos amigas con falsas inversiones

La Fiscalía solicita dos años de prisión para el encartado y le exige la restitución íntegra del capital supuestamente defraudado a las víctimas

Un agente de Policía Nacional entrega documentación en el Juzgado de Guardia de Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba tiene previsto celebrar este jueves el juicio contra un hombre acusado de un delito de estafa por, presuntamente, haber engañado a dos amigas suyas para que le entregaran dinero -por encima de los ... 10.000 euros- con la promesa de invertirlo en un negocio inexistente.

