La Audiencia de Córdoba juzga a un acusado de estafar 10.000 euros a dos amigas con falsas inversiones

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba tiene previsto celebrar este jueves el juicio contra un hombre acusado de un delito de estafa por, presuntamente, haber engañado a dos amigas suyas para que le entregaran dinero -por encima de los ... 10.000 euros- con la promesa de invertirlo en un negocio inexistente.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado, actuando con la intención de enriquecerse de manera ilícita, propuso a comienzos del año pasado a las dos mujeres —con quienes mantenía una relación de amistad— que le entregaran una determinada cantidad de dinero para invertirla en un supuesto negocio que, según aseguró, generaría beneficios de entre el 5 por ciento y el 10 por ciento. Además, les prometió que podrían recuperar su inversión al cabo de un año si así lo deseaban.

Movidas por la confianza que les inspiraba el acusado, ambas accedieron a entregarle la cantidad pactada. Sin embargo, tal y como sostiene la Fiscalía, el acusado nunca llevó a cabo la inversión prometida ni devolvió el dinero, apropiándose presuntamente de las sumas entregadas por sus dos amigas.

El fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de estafa y considera al acusado autor del mismo, por lo que solicita para él una pena de dos años de prisión, además de la obligación de indemnizar a las víctimas con las cantidades presuntamente defraudadas. El juicio oral está previsto, según ha informado la Fiscalía de Córdoba que se celebre este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.