La Audiencia de Córdoba condena a 3 años de prisión al pirómano que provocó un incendio en una colchonería de Santa Rosa

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado en una sentencia de conformidad a tres años de prisión a un individuo que, bajo los efectos del alcohol y las drogas (LSD) provocó un devastador incendio en la madrugada del 11 de febrero ... de 2023 en la avenida Cruz de Juárez que arrasó una colchonería y terminó afectando a cinco comercios, dos vehículos y varias viviendas.

El condenado, Juan Pedro R., prendió fuego a un cable con un mechero, lo que desató el siniestro a esas horas de la madrugada. Cuando llegaron los bomberos observaron que ardían tres toldos, el de una joyería, un establecimiento de alimentación y el de la colchonería, de cuyo interior salían llamas, además de arder el aire acondicionado que se encontraba en el exterior del local.

Dada la envergadura del incendio, varios vecinos tuvieron que ser desalojados. El encartado reconoció los hechos ante la Policía, según recoge la sentencia facilitada a ABC por el TSJA.

El fallo dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, tras la modificación del escrito del Fiscal en acuerdo con las acusaciones y la defensa del encartado le impone además la indemnización por los daños a los afectados por el incendio.

Estado en el que quedó el interior de la colchonería afectada por el incendio en Cruz de Juárez valerio merino

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal estima que deberá indemnizar a distintos afectados y aseguradoras con cantidades que superan los 70.000 euros, destacando los 67.557,16 euros a la aseguradora que se hizo cargo de los daños sufridos en la colchonería.

El tribunal ha tenido en cuenta para la modulación de la pena solicitada por la Fiscalía en su calificación provisional las atenuantes de toxifrenia y reparación del daño, dado el consumo de sustancias en el momento de los hechos y las aportaciones económicas realizadas desde su salida de prisión a los afectados por el incendio. El acusado se encuentra actualmente siguiendo un programa de rehabilitación en 'Proyecto Hombre', según recoge la misma sentencia.

El incendio se produjo sobre las 4.30 horas, y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba para sofocar el fuego que ya había afectado a un comercio. El incendio logró ser controlado aunque dada las dimensiones que alcanzó hubo problemas con el suministro del gas y el humo que había inundado las cocheras del edificio.