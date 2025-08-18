Aucorsa avisa de desvíos de autobús en varias calles de Córdoba desde hoy

La primera fase del Plan Asfalto ha dado comienzo y desde el 18 de agosto hasta el próximo 26 se están ejecutando las obras de asfaltado en varias calles de Córdoba. Entre el 18 y el 20 en la avenida de la Victoria y los días 21, 22, 25 y 26 en la avenida de América y la glorieta Ibn Zaydun.

Es por ello que la empresa de autobuses Aucorsa ha advertido de desvíos puntuales por parte de las líneas que circulan en las vías anteriormente nombradas. Aun así, la firma ha agradecido la coordinación con el resto de áreas del Ayuntamiento por la «coordinación en la ejecución del Plan de Asfalto 2025».

Aucorsa ruega a todos sus usuarios que «estén atentos/as a los paneles de información digital, así como a los avisos que el equipo de inspección de Aucorsa pueda colocar en momentos puntuales en las marquesinas». En las mismas, como ha informado la empresa, se informará de la parada más cercana en caso de que esta esté fuera de servicio temporalmente.

Los posibles desvíos puntuales que prevé Aucorsa se solucionarán con un recorrido por vías alternativas, que no incidirán en recorrido normal de los autobuses.

Las obras afectarán al tránsito de autobuses, sobre todo, en la avenida de la Victoria, por donde circula la mayoría de líneas al ser una de las paradas más cercanas al centro de la ciudad. Asimismo, esta es la remodelación que menos duración tiene: tan solo tres días.