Aucorsa avisa de cambios en sus rutas desde hoy: estas son las líneas de autobús afectadas

Con motivo de la celebración de la Media Maratón de Córdoba, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, se llevarán a cabo cortes de tráfico en varias zonas de la ciudad, entre ellas la Ronda de Isasa, afectando el servicio de ... transporte público de autobuses en las paradas cercanas.

Así, las paradas de 'Avenida del Alcázar', 'Vallellano Puerta Sevilla' y 'Vallellano Comisaría' quedarán fuera de servicio para las líneas 3 y 12 desde el 26 de noviembre hasta el 1 de diciembre, aproximadamente hasta las 22.00 horas, según informa Aucorsa en un comunicado.

Los usuarios que necesiten utilizar estas líneas deberán dirigirse a las paradas más cercanas, 'Puerta del Puente' y 'Cruz Roja', que continuarán operativas durante el evento.

La Media Maratón de Córdoba reunirá a 7.687 corredores, quienes recorrerán los 21 kilómetros de la prueba, pasando por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.