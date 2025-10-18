Aucorsa anuncia desvíos en sus líneas este sábado por los recorridos de regreso tras el Vía Crucis Magno de Córdoba

Aucorsa tiene previsto desvíos en los itinerarios de algunas líneas de su red en Córdoba este sábado 18 de octubre con motivo de las ocho hermandades que esta jornada regresan a sus templos desde la Mequita-Catedral donde han tenido a sus pasos ... expuestos durante la semana.

Como consecuencia de esa multitud de pasos que posesionarán desde la Mezquita-Catedral a diferentes puntos de la ciudad el sábado día 18 a partir de las 17.00 horas, la totalidad de las líneas de Aucorsa podrán verse afectadas por desvíos puntuales.

Noticia Relacionada La Audiencia Nacional da la razón a Aucorsa en un pleito por el IVA y le ahorra 4,5 millones Javier Gómez La empresa de autobuses de Córdoba toma aire con una entrada en la contabilidad de la que podrá disponer para nuevas inversiones

Además, las líneas se adaptarán a las medidas que Policía Local tenga que adoptar según la incidencia en cada una de las vías, desde retención del tráfico a desvíos por vías alternativas.

Zonas afectadas

La zona más afectada será el centro de la ciudad, quedando sin servicio la vía entre San Lorenzo-Tendillas y Alfaros-San Fernando entre las 17.30 horas y las 23.00 horas aproximadamente. La línea C2 dejará de prestar servicio a partir de las 17.15 horas aproximadamente hasta finalización del servicio.

Por su parte, la zona de Ronda de Tejares-Colón se verá especialmente afectada de forma intermitente según el ritmo de paso de las Hermandades, desde las 19.30 a las 23.00 horas aproximadamente.