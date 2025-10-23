El Atlético Palma del Río se prepara para la fiesta de la Copa del Rey

Se avecina el comienzo de una siempre apasionante Copa del Rey. En la presente edición, Córdoba CF, Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil y Atlético Palma del Rio harán historia dentro de las páginas de la competición del KO al ser la primera vez que ... la provincia tiene tantos representantes dentro del torneo copero. Aunque sus respectivos partidos están cargados de emoción y pasión, el conjunto palmeño vivirá el próximo 30 de octubre una cita de ensueño para su municipio al enfrentarse al Real Betis en primera ronda.

Tras un arduo camino al hacerse paso en la Copa Andalucía y en la fase previa ante el Atlético Melilla, el Atlético Palma del Río obtuvo la más dulces de las recompensas al lograr el billete para la presente edición de la Copa del Rey, además de tener asegurado a un rival de Primera División para este primer envite.

Por todo ello, los astros decidieron alinearse a favor de los pupilos de Fran Sedano para que la bola del sorteo tuviera el nombre del conjunto bético y cumplir el deseo de Sergio León, buque insignia del Atlético Palma del Rio, para reencontrarse con su querido Real Betis, equipo donde firmó sus mejores registros en su dilatada carrera futbolística. Ante una fecha de tanto calibre, ABC Córdoba ha podido hablar con Pedro Pablo Venegas, presidente de la entidad palmeña, para conocer cómo se están desarrollando estos días previos.

Finalmente, la cita se disputará ante su gente, en el estadio Sergio León, para poder darles así la oportunidad a sus vecinos de vivir de cerca este evento. «Desde el principio teníamos claro que queríamos jugar en Palma del Río porque entendíamos que era un acontecimiento histórico que implicaba mucho trabajo y mucho sacrificio, pero que históricamente era súper importante poder jugarlo en la localidad», ha explicado.

Novedades para el partido

Para ello, el club ha implementado una serie de gradas supletorias –las cuales se siguen terminando de instalar- que harán que 8.800 aficionados puedan disfrutar de este partido. Sin duda, esta acción resulta ambiciosa, ya que la Real Federación Andaluza de Fútbol indica que el templo palmeño tiene un aforo de 2.500 personas de pie, además de 834 sentados, unas cifras que hacen que se duplique considerablemente su capacidad.

Aunque sea abrumador, la afición y los vecinos de Palma del Río han tenido una masiva respuesta ante este trabajo y, según confirma Pedro Pablo, ya hay un 95 por ciento de localidades vendidas.

Para poder realizar todo esto han tenido que cumplir los requisitos mínimos que exige la RFEF como mejoras en el acceso al recinto o la creación de una sala de prensa y de una zona mixta, pero ahora los esfuerzos está centrados en las mejoras de los focos de iluminación de refuerzo cuya instalación «quedará saldada entre mañana y pasado».

Con el motivo de animar la previa del encuentro, es normal que en este tipo de citas se realicen las particulares 'Fanzones' para crear un buen ambiente de convivencia y, aunque se valoró esta acción, el mandatario palmeño comenta que esta opción finalmente ha quedado descartada, pero destaca que las inmediaciones de estadio Sergio León «serán peatonales para que la gente pueda estar por toda la zona tranquilamente». «Va a ser un día de fiesta y hay espacio para que la gente se pueda divertir por allí por el polideportivo», ha asegurado. Por último, como figura cercana a la plantilla, asegura que el equipo está enfocado en el siguiente partido de liga ya que la cita frente al conjunto bético es «para disfrutarla y pasarlo bien».

Gestión municipal

Por el lado institucional de la localidad, ABC Córdoba también ha podido hablar con Eduardo López, concejal de Deportes de Palma del Río, para conocer los entresijos de gestión y preparación para esta cita.

En el aspecto de movilidad, según comenta el edil, se están realizando diversos trabajos para fomentar la llegada a pie por parte de los aficionados al estadio e incluso se va a crear un aparcamiento en el polígono industrial aledaño para los vehículos de uso propio. Además, también se apostará por el transporte público con el uso del autobús con líneas directas al recinto y también está previsto cortar ciertos tramos de vía para facilitar el acceso a las instalaciones.

Además, Eduardo ha confirmado que este partido será televisado, acción que pondrá a Palma Del Río «en el foco de toda España porque se enfrenta a un equipo que es de los mejores de la Primera División y un equipo que juega en Europa».

Por último, ha precisado que la celebración de este partido «refleja el buen hacer del club y la buena trayectoria que lleva realizando desde hace años», todo ello en un duelo donde seguro habrá buen ambiente con la afición rival ya que son muchos los vecinos palmeños que también son afines al conjunto bético.