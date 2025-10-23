Suscríbete a
El Atlético Palma del Río se prepara para la fiesta de la Copa del Rey

Finalmente, con la instalación de gradas supletorias, la entidad palmeña ha logrado que el estadio Sergio León tenga una capacidad de 8.800 espectadores para esta cita frente al Real Betis

Horarios y fechas de los estrenos en la Copa del Rey para los equipos cordobeses

Los jugadores palmeños celebran su pase a la primera ronda de la Copa del Rey
Daniel Aragón

Córdoba

Se avecina el comienzo de una siempre apasionante Copa del Rey. En la presente edición, Córdoba CF, Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil y Atlético Palma del Rio harán historia dentro de las páginas de la competición del KO al ser la primera vez que ... la provincia tiene tantos representantes dentro del torneo copero. Aunque sus respectivos partidos están cargados de emoción y pasión, el conjunto palmeño vivirá el próximo 30 de octubre una cita de ensueño para su municipio al enfrentarse al Real Betis en primera ronda.

