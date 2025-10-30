Un Atlético Palma del Río combativo cede ante el Real Betis y se despide del sueño de la Copa del Rey (1-7)

No pudo ser, la lógica venció a la ilusión y el Real Betis ganó al Atlético Palma del Río. Una gran primera mitad por parte del conjunto bético puso tierra de por medio, pero Manuel Rodríguez desató la locura en el Estadio Sergio ... León con su gol. Esta cita tan especial tuvo un ambiente de lujo en este duelo histórico para el municipio palmeño en el que el Real Betis salió con grandes figuras como el de Bakambu, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila o Aitor Ruibal entre otros nombres.

El Estadio Sergio León sufrió las consecuencias de las fuertes lluvias de los últimos días y el esférico estaba mucho más vivo que de costumbre. Salió atrevida la escuadra dirigida por el técnico Fran Sedano que no se arrugó ante la presión bética. Sin embargo, el Real Betis comenzó a tener mucho más protagonismo y no perdonó la primera ocasión que tuvo. Desde el sector izquierdo, Ángel Ortiz filtró un gran pase dentro del área a la carrera de Rodrigo Riquelme que remató a merced en el segundo palo (0-1, min. 8).

El gol encendió a los verdiblancos que comenzaron a sumar hombres en el área rival, precisamente, el Chimy Ávila estrelló en la madera el que pudo ser el segundo tanto de la noche. El Atlético Palma del Río empezó a salir con el balón jugado y dispuso de su primera gran ocasión pasado el primer cuarto de hora. En un despeje de la zaga visitante, Farfán empaló una volea desde fuera del área y su remate pasó muy cerca de la portería de Adrián.

Calidad verdiblanca

Desde ese acercamiento, las fuerzas se igualaron y el conjunto local intentaba sumar peligro mediante un combativo Sergio León y un activo Chacón, pero la calidad bética haría nuevamente acto de presencia. En una jugada algo algo rocambolesca, el Chimy Ávila supo ver el desmarque hacia el interior del área palmeña de Altimira. El atacante argentino le sirvió un pase bombeado que superó por alto a la zaga palmeña y le habilitó para batir nuevamente a Germán Castillo (0-2, min. 26).

Sin tiempo para reponerse, Altimira tomó el rol de asistente en esta ocasión al encontrar el desmarque de Pablo García que no perdonó en el mano a mano (0-3, min. 34). En un ejercicio de pasión, el Atlético Palma del Río siguió dando la cara en el encuentro, aunque le costaba enhebrar en el muro verdiblanco. Con algo más de posesión para el conjunto local, el partido llegó al descanso.

El arranque de los últimos cuarenta y cinco minutos sin un dominador claro al alternarse las posesiones sin algún tipo de criterio. Sin embargo, el Betis necesitó poco para poner el cuarto. La juventud se hizo presente y Ángel Ortiz firmó un doblete de asistencias y Pablo García logró su segundo tanto de la noche (0-4, min. 51).

El Atlético Palma del Río empezó a sufrir las embestidas de Bakambu, sin embargo, los palmeños lograron su merecido gol tras realizar un encuentro muy serio. Sergio León caracoleó dentro del área y puso un centro medido a la carrera de Manuel Rodríguez para desatar la locura entre sus aficionados (1-4, min. 62). La diferencia física se hizo presente y Diego Llorente puso el quinto tras un pase de Abde (1-5, min. 72). Justo después, Sergio León se marchó sustituido y ovacionado por el público asistente.

Con un partido ya decidido, el Real Betis quiso brindar respeto a su rival y siguió realizando un partido muy competitivo. Tras muchas arremetidas, Riquelme logró su doblete (1-6, min. 86) y Abde puso el último tanto (1-7, min. 90).