Copa del rey

Un Atlético Palma del Río combativo cede ante el Real Betis y se despide del sueño de la Copa del Rey (1-7)

copa del rey 25-26

El conjunto palmeño no pudo frenar la calidad individual del conjunto verdiblanco y cierra la participación de los equipos cordobeses en la presente edición de la torneo del KO

El Córdoba sigue su particular desapego a la Copa del Rey y cae ante el Cieza (1-0)

Sergio León realiza un pase en el encuentro de Copa del Rey frente al Betis
Sergio León realiza un pase en el encuentro de Copa del Rey frente al Betis

Daniel Aragón

Córdoba

No pudo ser, la lógica venció a la ilusión y el Real Betis ganó al Atlético Palma del Río. Una gran primera mitad por parte del conjunto bético puso tierra de por medio, pero Manuel Rodríguez desató la locura en el Estadio Sergio ... León con su gol. Esta cita tan especial tuvo un ambiente de lujo en este duelo histórico para el municipio palmeño en el que el Real Betis salió con grandes figuras como el de Bakambu, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila o Aitor Ruibal entre otros nombres.

