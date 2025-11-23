Ategua: veinte años como BIC en Córdoba y siete de intensos estudios y hallazgos arqueológicos

El tiempo no puede hacer otra cosa que avanzar y en los golpes de las manecillas del reloj los acontecimientos pasados y los testimonios de lo que sucedió se alejan cada vez más de quienes están en un presente que va hacia el futuro. ... Mueren los testigos presenciales y los documentos y restos materiales hablan de una época cuyos valores a veces se comparten y a veces son distintos. No es posible dar marcha atrás, pero sí acercarse.

Ategua, el enclave arqueológico que está junto a la barriada periférica de Santa Cruz, ha recorrido un camino distinto. Se cumplen en estos días los veinte años de su protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y lo que se ha conseguido, sobre todo a partir de 2019, ha logrado que se vea como un lugar cada vez más cercano y conocido por muchos cordobeses, que han acudido a las visitas guiadas y conocen los avances que se han hecho.

El enclave arqueológico que se conoce como Ategua contiene los restos de una ciudad que se fundó en la época ibera, tuvo gran importancia con la etapa romana y tiene también testimonios de la época árabe y de la Reconquista, hasta que quedó abandonada por una epidemia de peste. No hubo otra vez vida en la ciudad, de forma que muchos de los restos de casas, templos y murallas resistieron el paso de los siglos.

Antes de 2005, Ategua había tenido tres excavaciones que habían hecho aflorar varios elementos, como la muralla medieval o algunos edificios romanos. La de 1933 la dirigieron Rafael Castejón, Félix Hernández y Samuel de los Santos Gener, que eran tres de los grandes del patrimonio en la época. En 1965 trabajó allí Antonio Blanco y en 1983 lo hizo Manuel Martín Bueno.

Antes de 2005 Ategua era un nombre vacío para una gran parte de la población y los que sí lo conocían se dividían sobre todo en tres partes: los arqueólogos y profesores que intentaban estudiarlo por ser conscientes de su importancia, los habitantes de Santa Cruz que también conocían sus posibilidades y sabían que podía ser una esperanza para el empleo, la economía y el dinamismo del lugar y también los que durante las décadas de 1980 y 1990 acudieron a saquear y a robar objetos valiosos que estaban a la vista o al alcance de cualquier excavación no demasiado profunda. Los vecinos recuerdan que muchos pasaban los fines de semana en aquella actividad.

Aquella etapa terminó en el año 2005, cuando la protección como Bien de Interés Cultural llevó al Gobierno autonómico a actuaciones más continuadas. Una de las primeras actuaciones fue el vallado de toda la zona que conforma el enclave arqueológico, y que abarca casi todos los restos. Poco después se consiguió que Aragón devolviera piezas que el arqueólogo Martín Bueno se había llevado en 1983.

Infraestructuras

Las intervenciones de entonces se centraron sobre todo en mejorar la infraestructura. El primer cometido de la Administración autonómica era consolidar las estructuras que ya estaban a la vista, como la muralla medieval. En 2008 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía mejoró el camino de acceso, que después ha sido fundamental para el aumento de las visitas guiadas, no han dejado de crecer.

Se habló entonces también de un plan director para el trabajo, pero nunca se llevó a cabo. La crisis económica, con el drástico recorte en mucho tipo de políticas, especialmente las culturales, enfrió muchos de los planes. Ategua estaba protegida y de vez en cuando aparecía, pero no hubo demasiadas inversiones reales, y para los habitantes de Córdoba seguía tan lejana como en los años anteriores. Algo más, por el paso del tiempo.

No ayudaron demasiado las instituciones en aquel tiempo. En 2016 hubo un convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía, la Diputación y la Universidad, para llevar a cabo acciones de investigación y difusión. Era un tiempo propicio: las tres Administraciones tenían Gobierno del mismo partido, del PSOE, pero aquel acuerdo, en que también participó la asociación de amigos de Ategua, no tuvo ninguna aplicación práctica ni tampoco dotación económica.

Las mayores actuaciones llegaron a partir de 2018. Primero, con la prospección geofísica que permitió tener un conocimiento avanzado del terreno y de lo que había debajo del suelo, y más tarde con las campañas e investigaciones en el lugar, que ofrecieron resultados sorprendentes. Después, con una serie de campañas y proyectos que impulsó el nuevo Gobierno autonómico a partir de 2019.

El santuario es un hallazgo importante porque es lo primero que aparece anterior a la guerra civil del año 45 antes de Cristo

El cambio para Ategua comenzó en 2020 y tuvo que ver tanto con la investigación y el trabajo como con la difusión, porque se organizaron cada vez más visitas guiadas. Buscaban que los ciudadanos apreciaran Ategua y lo conocieran sobre el terreno. Entre 2019 y 2020 las excavaciones arqueológicas volvieron a Ategua y en los trabajos sirvieron mucho los resultados de la prospección geofísica que se había hecho poco antes.

Los trabajos que dirigió el arquitecto Juan de Dios Borrego «buscaban verificar que lo que se había visto era real». Por eso investigaron un edificio del que ya se tenía constancia, que era el de las termas romanas y analizaron nuevos hallazgos.

Los arqueólogos encontraron el gran nudo viario de la ciudad, que era el cruce entre el cardo máximo, que en las urbes romanas era el gran eje de norte a sur, y el decumano máximo, que lo hacía de este a oeste. A partir de ahí se organizaba todo el trazado, que en el caso de Ategua era de 76 calles. En ese cruce estaban las termas, pero también un edificio que se identificó como una panadería, que conservaba el horno en el que se preparaba este alimento.

Los buenos resultados de aquella campaña, que se mostraron enseguida en las visitas guiadas, animaron a la Junta de Andalucía a continuar trabajando y en aquel año la Consejería de Cultura firmó con la Universidad de Córdoba un convenio para realizar una investigación a cinco años.

En cada ejercicio la inversión sería de 75.000 euros, una cantidad que podía parecer reducida, pero que el catedrático de Arqueología, Carlos Márquez, encargado de la dirección del proyecto, considera positiva, y que desde luego ha dado frutos. Está a punto de terminar y la Junta de Andalucía ha abierto una convocatoria en toda la comunidad para ayudar en iniciativas de este tipo, aunque todavía no hay certeza de qué pasará ahora.

Cuando en los primeros días de 2021 comenzaron los trabajos los arqueólogos partían con la idea de investigar el gran edificio semicircular que llamaba la atención. Carlos Márquez cuenta que se elaboró un proyecto general de investigación y una memoria y se encontró que por la cerámica encontrada sería un edificio de mediados del siglo I después de Cristo.

Antes y después Arriba, la panadería encontrada entre 2019 y 2020. Debajo, el yacimiento en 2006 y un capitel de un templo en 2001, cuando el recinto estaba poco cuidado Rafael Carmona / Archivo

Pronto dio fruto el trabajo: el edificio semicircular era «un anfiteatro muy machacado, pero que conservaba perfectamente el muro de podio, y las puertas norte y sur». Era un anfiteatro singular, porque con 50 metros en el eje mayor y 45 en el menor sería el más pequeño de los que se han identificado en Hispania. Estaba dentro de la ciudad amurallada, cuando lo más frecuente, por el tipo de espectáculos y la baja extracción social del público que acudía, es que se situaran fuera, como pasaba en Córdoba.

Carlos Márquez habla también de un hallazgo importante, y es «algo que parece un santuario, probablemente tardorrepublicano, aunque con todas las salvedades e interrogantes todavía abiertas». Sería lo primero que se recupera en Ategua de algo anterior a la Guerra Civil que enfrentó a Julio César y Pompeyo en el año 45 antes de Cristo, y en el que la ciudad tuvo un papel fundamental.

El trabajo, reconoce Carlos Márquez, ha sido «muy fructífero» y también eficiente teniendo en cuenta que la inversión total es de 450.000 euros. «Hay un nudo de muros del siglo VIII antes de Cristo excepcional, sabemos que toda la meseta estuvo habitada y hemos conseguido descifrar bien el anfiteatro», resume. Ategua vuelve a estar cerca del presente de Córdoba y sus habitantes ya empiezan a conocerla.