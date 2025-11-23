Suscríbete a
Ategua: veinte años como BIC en Córdoba y siete de intensos estudios y hallazgos arqueológicos

El enclave arqueológico de Santa Cruz cumple como BIC dos décadas en que ha pasado del olvido al conocimiento

El anfiteatro, el santuario y las visitas guiadas son los últimos hitos tras el trabajo de la Junta y la Universidad

El anfiteatro de Ategua en Córdoba afronta su cuarta campaña de excavaciones

Así era Ategua: 76 calles y una decena de grandes edificios en una ciudad romana junto a Córdoba 

Anfiteatro romano de Ategua, el último gran hallazgo
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

El tiempo no puede hacer otra cosa que avanzar y en los golpes de las manecillas del reloj los acontecimientos pasados y los testimonios de lo que sucedió se alejan cada vez más de quienes están en un presente que va hacia el futuro. ... Mueren los testigos presenciales y los documentos y restos materiales hablan de una época cuyos valores a veces se comparten y a veces son distintos. No es posible dar marcha atrás, pero sí acercarse.

