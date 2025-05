Las asociaciones de patieros avanzan que se podría ya haber superado el millón de visitas en los Patios de Córdoba

El presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, ha avanzado a ABC que ya en la primera semana del Concurso en los patios de San Basilio se habían superado las 500.000 visitas, y a falta de los últimos datos que proporcionen los controladores al cierre de estas casa-patio este domingo la previsión es de superar el millón de visitas.

Unas cifras con las que coincide el presente de la Asociación de Patios y Rejas de Córdoba Claveles y Gitanillas Rafael Barón quien ha apuntado que a buen seguro se han superado las visitas del pasado año, porque este pasado sábado pasaron muchísimas personas.

Como referencia, Barón ha apuntado que «por mi casa -que se puede decir que está en la periferia de los circuitos de los Patios y cuesta venir-, este pasado sábado después de conocerse que habíamos ganado el Primer Premio en Pastora, 2, pasaron unas 300 personas más que un día de Concurso. La media de visitantes estas dos semanas fue de 800 personas diarias; el viernes 900 y algo y estoy convencido de que este sábado y domingo se alcanzará el récord«.

En este sentido, Barón ha reseñado que sí han notado que entre semana hay muchísimas visitas de cordobeses que se han dado cuenta de que los Patios se pueden disfrutar más sin aglomeraciones y han dejado el fin de semana para los turistas.

La mayoría de los visitantes no cordobeses proceden de distintos puntos de España. «Hemos tenido de Cataluña, Madrid o Huesca, y de otros países sobre todo franceses, australianos, japoneses, ingleses, alemanes y muchos italianos, sin olvidar a los vecinos de otras provincias como Sevilla o Jaén«, ha añadido Barón.

Para el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios propietario de San Basilio, 44, esta edición ha ido «en línea de concursos anteriores; la primera semana en el barrio de San Basilio ha sido más tranquila no porque haya habido menos asistentes que otros años -en torno a 500.000 visitas- sino que las colas han sido más llevaderas, el tiempo de espera menor.

A esperas de que los controladores de los Patios envíen sus últimos recuentos de este fin de semana, Roldán ha señalado que sólo por su patio a fecha del pasado viernes se habían superado ya las 25.000 personas.

«Pienso que vamos a llegar al millón de personas en general porque estaba a punto de alcanzarse esta cifra el viernes y con todos los visitantes de este último sábado muy concurrido y queda todo el día de hoy que ya había cola a primera hora de la mañana, es más que probable«, ha destacado el presidente de la Asociación Amigos de los Patios.

Uno de los elementos que han propiciado este aumento de visitantes ha sido el tiempo, a juicio de Roldán. «el tiempo ha acompañado, las plantas han durado, ha sido un mes de mayo de los antiguos, lloviendo en invierno y las macetas han aguantando bastante bien». Este patiero ha recordado que «al menos los patios de San Basilio han tenido un alto nivel en esta edición, que ha gustado mucho; el visitante se ha debido de llevar una impresión bastante buena».

Respecto a los premios, el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios ha admitido que «nunca estaremos contentos, porque para cada uno su patio es el más bonito; todos queremos ganar pero premios no hay para todos; el nivel ha sido muy alto y no me gustaría estar en el papel del jurado«.