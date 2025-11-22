Suscríbete a
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

cultura

Arranca el montaje del viaje inmersivo a la infancia en el Antiguo Egipto en la Sala Orive

Córdoba acoge esta muestra que se completa con un vídeo con el que transporta al espectador a las primeras etapas de la vida en las tierras del Nilo

La inédita exposición sobre Egipto que vendrá a Córdoba: amuletos de parto, biberones, juguetes o recetas médicas

Nacer y crecer en el antiguo Egipto: el Ayuntamiento de Córdoba prepara una gran exposición en dos sedes

El alcalde José María Bellido junto a un sarcófago que forma parte de la muestra
ABC Córdoba

Córdoba

El montaje de las piezas que componen la exposición 'El despertar a la vida: infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto' ha comenzado ya en la Sala Vimcorsa, un trabajo que se prolongará en los próximos días de cara a la inauguración de la ... muestra el próximo 4 de diciembre.

