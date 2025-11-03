Los aranceles de Trump se dejan notar ya con una bajada del 9% de las ventas de aceite de Córdoba a EE.UU.

Suscríbete a
agricultura

Almazara de aceite en la capital cordobesa
Pablo Cruz

Córdoba

Desde hace algunos años, Estados Unidos se había convertido para el sector oleícola cordobés en el principal mercado emergente hasta llegar a convertirse en el segundo socio comercial internacional. Esta posición se mantiene, pero los aranceles del 30 por ciento que aprobó en ... agosto para Europa la Administración norteamericana han terminado por afectar a las transacciones de estas industrias agroalimentarias de la provincia. Hay muchas dudas entre los representantes de esta actividad sobre la evolución en los próximos meses de las ventas hacia este destino.

