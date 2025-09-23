El aparcamiento de la Diputación de Córdoba será una nueva zona de oficinas para ampliar sus servicios

El aparcamiento de la Diputación y la fachada del edificio del Palacio de la Merced

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha abordado este martes cómo será la gran reorganización de los servicios y los diez edificios que tienen la institución en la capital para comenzar una fase de concentración de los mismos en el rehabilitado complejo de los Colegios Mayores del Figueroa y también con la rehabilitación y ampliación de la sede central en el Palacio de la Merced.

Fuentes ha apuntado que la ampliación de la céntrica sede junto a Colón estará volcada sobre el espacio que actualmente ocupa el aparcamiento. Finalmente, la ampliación de la sede del Palacio de la Merced se producirá con la construcción de un complejo de oficinas «para aumentar los servicios que prestamos aquí; la idea es que el ciudadano entre y salga de aquí con los deberes resueltos, sin que tenga que ir a otra sede de la Diputación», ha señalado el dirigente palmeño.

El destino del aparcamiento de la Diputación de Córdoba ha sido objeto de diversas polémicas en los últimos años. En el último mandato del PSOE en la institución provincial, el equipo de gobierno intentó la realización de un parking con varias plantas. Las catas arqueológicas y sobre todo la negativa vecinal a este proyecto tumbaron esta idea, que también contó con el rechazo de entonces la oposición popular.

El proyecto

Con la llegada del PP al gobierno de la Diputación, se han sopesado nuevas soluciones para este solar. Finalmente se han descartado dos de las ideas fundamentales que estuvieron sobre la mesa previamente: la creación un gran doble edificio (por su incompatibilidad con la protección de la fachada del Palacio de la Merced) o convertirse en una gran plaza de uso público desafectada de la Diputación.

Finalmente, su destino será una zona de nuevas oficinas para «ampliar los servicios» que se prestan en la sede central de Colón a los ciudadanos, explicó Fuentes. El presidente añadió que «la tenemos el borrador del proyecto», y apuntó que «ofrecerme el beneficio de la duda», porque «os adelanto que será muy bonito», pero sobre todo que tendrá «soluciones inteligentes» y que serán «compatibles con la fachada de la Diputación, que es una de las mejores diputaciones de España».

Además, avanzó que el proyecto se presentará antes de que acabe el año o principios del próximo. Sobre la mesa, está que el proyecto también pueda ser compatible con un uso abierto al público para un espacio de ocio en los fines de semana.