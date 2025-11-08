Antonio Repullo repite como secretario general en el equipo de Juanma Moreno para el PP andaluz

La continuidad marca el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Andalucía tras la reelección, este sábado, de Juanma Moreno como presidente. En ella repite como hombre fuerte un militante cordobés, Antonio Repullo, que sigue siendo el secretario general de la formación.

Así ... lo acaba de hacer público el PP andaluz durante la celebración de su XVII Congreso. Repullo confirma así su posición dentro de la formación, ya que también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional elegido por Alberto Núñez Feijóo.

Noticia Relacionada Bellido será secretario de Grupos Institucionales en el Comité Ejecutivo de Feijóo en el PP Luis Miranda El alcalde agradece su confianza para un puesto «centrado en el municipalismo» Abogado nacido en Cádiz, aunque establecido en Córdoba desde niño, Antonio Repullo ha desempeñado, entre otros cargos, el de delegado del Gobierno de la Junta en la primera legislatura de Juanma Moreno como presidente. Como vicesecretaria de Salud e Igualdad repite otra cordobesa: Beatriz Jurado, que es parlamentaria autonómica y reúne una amplia experiencia como presidenta de Nuevas Generaciones, senadora y concejal en el Ayuntamiento de Córdoba. Cargos El presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes será el regidor de Córdoba, José María Bellido, mientras que entre los vocales anunciados por la mesa del congreso están, además del propio Antonio Repullo, el presidente del PP en Córdoba y delegado del Gobierno autonómico, Adolfo Molina. Como vocal de la Junta Directiva Autonómica del PP andaluz figura Salvador Fuentes, actual presidente de la Diputación Provincial de Córdoba y político de larga trayectoria.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión