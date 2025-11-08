Suscríbete a
Antonio Repullo repite como secretario general en el equipo de Juanma Moreno para el PP andaluz

Beatriz Jurado sigue siendo la vicesecretaria de Salud e Igualdad y Bellido el presidente del Consejo de Alcaldes

Córdoba

La continuidad marca el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Andalucía tras la reelección, este sábado, de Juanma Moreno como presidente. En ella repite como hombre fuerte un militante cordobés, Antonio Repullo, que sigue siendo el secretario general de la formación.

Así ... lo acaba de hacer público el PP andaluz durante la celebración de su XVII Congreso. Repullo confirma así su posición dentro de la formación, ya que también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional elegido por Alberto Núñez Feijóo.

