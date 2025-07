Antonio García, el único pescadero del Mercado de Huerta de la Reina: «No me voy hasta que no me jubile»

Ante el auge de las grandes superficies comerciales y la gran variedad de opciones para comprar a día de hoy, el comercio local ha dado un paso atrás en Córdoba aunque todavía hay personas que prefieren hacer su compra en los mercados del barrio y conocer a su proveedor de primera mano. Para esos clientes todavía sigue Antonio García, el último pescadero en el mercado cordobés de Huerta de la Reina.

Tras ver como poco a poco sus compañeros de mercado dejaban su habitual puesto de trabajo, Antonio se ha visto solo en el mercado de este barrio cordobés, pero aun así quiere seguir ahí «hasta que me jubile». En declaraciones a Canal Sur asegura que «calcular el género muy difícil, porque no sé si un día van a venir clientes o no van a venir. No sé lo que tengo que echar muchas veces».

Solo queda un puesto abierto en el Mercado Huerta de la Reina #Cordoba Antonio García, pescadero, anima a otros comerciantes a que apuesten por instalarse pic.twitter.com/3gBMDB4XlU — CanalSur Córdoba (@canalsurcordoba) July 10, 2025

Pese a las adversidades, él quiere quedarse ahí hasta la jubilación porque «esta es mi vida, llevo toda la vida aquí y me pienso quedar». Además, invitó a otros comerciantes a que se instalen con él en el mercado: «Es un mercado muy bueno con unos puestos muy baratitos y yo soy un buen compañero, el que venga conmigo va a estar bien desde luego».

Un enamorado del barrio porque Antonio tiene claro que «el barrio lo merece porque es una maravilla, con las personas buenas que hay». El último pescadero del mercado de Huerta de la Reina sigue peleando porque el comercio local siga emitiendo una pequeña luz entre la nueva sociedad.

