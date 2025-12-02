Suscríbete a
50 aniversario del Hospital Reina Sofía de Córdoba: «Crecimos sin darnos cuenta gracias a una dinámica interactiva»

El complejo sanitario presenta su nueva identidad visual en este medio siglo de vida, efeméride que se celebrará con más de 50 acciones durante 2026

Presentación de la nueva identidad visual del Hospital Universitario Reina Sofia
Davinia Delgado

Córdoba

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha presentado este martes la identidad visual diseñada con motivo de su 50 aniversario, una efeméride que conmemorará en 2026 con más de medio centenar de actividades institucionales, científicas, sociales, culturales y deportivas. El acto supone el ... pistoletazo de salida de un año que reconocerá medio siglo de excelencia asistencial, docente e investigadora, así como de innovación sanitaria y compromiso social.

