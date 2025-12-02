50 aniversario del Hospital Reina Sofía de Córdoba: «Crecimos sin darnos cuenta gracias a una dinámica interactiva»

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha presentado este martes la identidad visual diseñada con motivo de su 50 aniversario, una efeméride que conmemorará en 2026 con más de medio centenar de actividades institucionales, científicas, sociales, culturales y deportivas. El acto supone el ... pistoletazo de salida de un año que reconocerá medio siglo de excelencia asistencial, docente e investigadora, así como de innovación sanitaria y compromiso social.

Durante la presentación, a la que han asistido sanitarios y representantes de la Junta de Andalucía, el doctor Francisco Pérez Jiménez, uno de los profesionales que estuvo en los inicios del complejo hospitalario, ha recordado que la llegada de especialistas de distintas partes del país creó una «cantera de excepcional» y una filosofía común: «Pensábamos que el hospital no era un sitio donde trabajar, sino un lugar que nos pertenecía. Nos dedicábamos a él sin mirar las horas. Teníamos una tarea y era nuestra tarea».

Ha explicado ante los presentes cómo esa cultura de colaboración favoreció el desarrollo de programas transversales, entre ellos los relacionados con los trasplantes, e impulsó su proyección nacional: «Pronto empezamos a ver que en España nos reconocían. Crecimos sin darnos cuenta gracias a esa dinámica interactiva que permitió llegar más lejos», ha indicado el doctor.

Pérez Jiménez ha resaltado, además, la creación del Imibic en 2011, que «dio un impulso extraordinario al hospital integrando la investigación dentro de la misma filosofía colaborativa», y afirmó que «hoy muchos hospitales replican el modelo que nació en Córdoba».

«Un aniversario en que nadie se quedará fuera»

El director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, ha subrayado que el 50 aniversario será «una oportunidad para fortalecer vínculos con nuestra comunidad, reconocer trayectorias, construir futuro y generar legado histórico». Ha recordado que el centro «es sinónimo de innovación, excelencia, trabajo en equipo y compromiso social», y que este aniversario servirá para «recuperar la memoria, honrar a quienes abrieron el camino y reconocer los hitos que nos han convertido en referentes».

Triviño avanzó que la programación definitiva se presentará en febrero de 2026 y que estará estructurada en cinco bloques temáticos: institucional, científico, social, cultural y deportivo. Entre las actividades previstas destacan un gran acto institucional, un concierto de la Orquesta en la Mezquita-Catedral, diversas exposiciones, conciertos para pacientes, actividades divulgativas y un libro que repasará la historia del complejo sanitario.

«Será un aniversario participativo. Nadie se va a quedar fuera. Invitamos a todas las personas a formar parte activa de la celebración», afirmó el gerente.

«Este aniversario servirá para recuperar la memoria, honrar el presente y sembrar futuro» Francisco Triviño Director gerente del Reina Sofía

Por su parte, el director creativo de Bee Comunicación, José Vicente Romero, autor de la identidad visual del 50 aniversario, ha explicado que el trabajo se articula en dos piezas: el logotipo y la imagen conmemorativa. El lema elegido, '50 años cuidando de ti', sintetiza la esencia del centro desde su apertura: cuidar en todas sus formas, desde la asistencia hasta la investigación, la formación o la gestión.

«El logotipo es una evolución natural de la identidad corporativa que ya se utilizó en el 25 aniversario: mantiene los elementos esenciales -el color verde, la tipografía institucional y el corazón rojo- y los adapta al nuevo contexto», ha detallado.

Sobre la imagen, destacó que «desde el inicio teníamos claro que debía reinterpretar la obra creada por el pintor cordobés Antonio Povedano para el 25 aniversario en 2001, que entonces integraba los elementos arquitectónicos más representativos de la ciudad». En esta ocasión, el diseño se ha realizado en formato digital, y el cambio conceptual clave es que «si en la obra de Povedano era la ciudad la que abrazaba al hospital, ahora es el hospital quien arropa a la ciudad».

«Marca Córdoba»

Finalmente, el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha calificado este aniversario como «un día importante para Córdoba y para Andalucía», porque «recoge medio siglo de servicio público de un hospital que es una gran referencia de la sanidad pública española y un centro a la vanguardia de la medicina.»

Ha recordado que el Reina Sofía atiende a casi un millón y medio de habitantes y es centro de referencia regional en numerosos procedimientos, especialmente en el programa de trasplantes.

Molina ha subrayado la importancia de que «el esfuerzo del hospital se vea reflejado en los presupuestos», destacando la apuesta de la Junta por la provincia y el avance de proyectos como la culminación de las consultas externas del Materno-Infantil, cuya puesta en funcionamiento se espera para 2026.

Además, ha recordado la incorporación de 305 nuevos profesionales en el complejo sanitario, un «incremento histórico» dentro de los 469 nuevos puestos creados en la provincia, y ha sido contundente al referirte al papel del hospital: «Es marca Córdoba», ha concluido.