El Ángel Ximénez Puente Genil se ve superado por la mejor versión del Barça (26-42)

Derrota esperada del Ángel Ximénez que se vio superado por el Barça de manera clara, 26-42, en un choque donde los pontanenses trataron de plantarle cara al conjunto azulgrana que, sin embargo, mostró su versión más arrolladora, especialmente en ataque. El equipo pontano se la jugará la próxima semana en Huesca en un duelo clave por la permanencia a la espera de los resultados que se den esta jornada

El Barça llegaba al Alcalde Miguel Salas en una situación insólita viendo sus números en Asobal en las últimas temporadas. Y es que los de Antonio Carlos Ortega habían perdido dos de sus últimos cinco partidos, de ahí que el Ángel Ximénez tuviera esperanzas de sacar algo positivo. Pero el conjunto blaugrana puso la directa desde el inicio. Su carta de presentación fue demoledora con un 2-7 en los primeros diez minutos de juego que complicaban mucho el encuentro para los de Bustos que pediría tiempo muerto.

Los locales reaccionarían con dos goles seguidos (4-7) pero de nuevo el Barça con un 0-5 de parcial se fue hasta los más 8 (4-12) sobrepasado el ecuador del primer periodo. Ahí empezaron las rotaciones y los jugadores que salieron del banquillo azulgrana lo hicieron aún mejor que los de inicio. La primera línea se mostraba infalible ante un Ángel Ximénez que trataba de dar la cara con Aizen y Javi García. Al descanso, la ventaja era ya enorme con el 13-24.

A pesar de la amplia ventaja en el electrónico, el Barça siguió a un ritmo altísimo en la reanudación. N´Guessan continuaba con su recital en el lanzamiento de nueve metros y Javi Rodríguez en el seis metros, también hacía daño. Con todo ello, el equipo visitante llegaría a doblar en el marcador al Ximénez (15-30) pero los de Bustos tirarían de orgullo para hacerle un 4-1 de parcial, además, estando en inferioridad numérica por la roja mostrada a Ledi (19-31).

El técnico culé no quería que los pontanos continuaran la remontada y pediría tiempo muerto. De ahí al final, el partido tuvo poca historia. El Ximénez trató de no perderle la cara al choque mientras que el Barça no bajaría excesivamente el ritmo. Las diferencias se mantendrían hasta el final al que se llegaría con el resultado de 26-42. Los pontanenses ya piensan en la final que tendrán que afrontar la próxima semana con la visita a Huesca, rival directo en la lucha por la permanencia.

Ficha técnica

Ángel Ximénez Puente Genil: De Hita; Antonio Cabello (1), Jose Cuenca (1), Mosquera (0), Dani Ramos (2,1p), David Estepa (4) y Pablo Simonet (2) (siete inicial) Ben Tekaya (ps); Javi García (3), Bernabéu (3,1p), Tiago Sousa (1), Rubén Ledi (1), Janosi (3), Dani Serrano (0), Denys Barros (0) y Aizen (5)

Barça: Nielsen (1); Dika Mem (3), Ariño (4), N´Guessan (5), Aleix Gómez (2,1p), Richardson (4) y Javi Rodríguez (7) (siete inicial) Gerard (ps); Pol Valera (1), Carlsbogard (5), Wanne (3,1p), Blaz Janc (4), Petrus (0), Óscar Grau (2), Makuc (1) y Juan Palomino (0).

Parciales cada cinco minutos: 1-2/ 2-7/ 4-11/ 7-15/ 11-18/ 13-24 descanso 15-28/ 17-30/ 21-34/ 23-36/ 24-38/ 26-42

Árbitros: García del Salto y Huertas Herrador (Colegio andaluz). Excluyeron por parte local a Jose Cuenca y Javi García y por parte visitante a N´Guessan y Grau (2). Mostraron la roja a Rubén Ledi (39').

Incidencias: Partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga Plenitude Asobal disputado en el Alcalde Miguel Salas ante la presencia de 900 espectadores. Antes del inicio del partido, el club pontanés tuvo un bonito detalle con el Salerm Puente Genil, flamante equipo de 2ª RFEF, al entregarle un reconocimiento de manos de su presidente, Mariano Jiménez, a su homólogo en el club de fútbol, Francisco Cabeza, por el reciente ascenso de categoría.