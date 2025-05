Andrés del Campo: «Son necesarios más embalses para luchar contra el cambio climático»

El presidente de la Federación Española de Comunidades de Regantes (Fenacore) y también máximo responsable de la comunidad del Guadalmellato, Andrés del Campo, analiza la difícil situación que atraviesan los agricultores ante la previsión de que las dotaciones para el verano sean muy reducidas.

-¿Recuerda algún año como este, con tanta preocupación de los regantes ante la situación de los embalses y la sequía?

-Recuerdo una sequía bastante dura en 1995. En el caso la cuenca del Guadalquivir, apenas pudimos regar durante dos años. El año pasado fue muy malo porque solo contamos con una dotación de 1.700 metros cúbicos por hectárea, lo que supone menos del 25 por ciento de una aportación normal. En este año, la situación es aún peor porque, si lloviera en las próximas semanas, las previsiones de dotación de agua son de 700 hectómetros cúbicos por hectárea, un 80 por ciento menos de lo que sería habitual. Esto no solo supondrá problemas para salvar la cosecha de un año, sino para salvar la plantación completa, lo que supondría un gran perjuicio económico para los productores.

-El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ya ha afirmado que no se pueden asegurar las dotaciones de agua a los regantes en la próxima campaña. ¿Se puede llegar a ese extremo?

-Es previsible que en abril se registren lluvias en forma de gota fría que pueden hacer daño a los cultivos, pero que aportan más agua a los embalses. De todas formas, es difícil que la situación se pueda recuperar en los próximos meses y es lógico pensar que no llegaremos a las dotaciones del año pasado, pero la situación mejoraría muchísimo por poco que lloviera. De este modo, se podrían producir algunos cultivos anuales.

-¿Qué cantidad de agua debería caer en las próximas semanas para normalizar la situación?

-Más importante que la cantidad es de qué modo deberían producirse las lluvias. Si se registran precipitaciones torrenciales con unos 200 litros por metro cuadrado se generarían daños en las explotaciones, pero los niveles de los embalses subirían sustancialmente. Los primeros 50 litros que caigan son para saturar la tierra y, una vez que se llegue a esa cifra, se crearían las escorrentías.

Plan hidrológico

-¿Una situación de este tipo se puede evitar?

-Por supuesto que sí. La planificación hidrológica actual no tiene en cuenta las obras de regulación, que son los nuevos embalses y los trasvases y que son los que realmente abastecen de agua a la demanda, sino que se centran exclusivamente en la protección excesiva, a mi juicio, del medio ambiente porque no evalúan las medidas que se adoptan. No se prevé la construcción de más presas a corto plazo, que son necesarias ante los efectos del cambio climático que estamos sufriendo porque evitan los daños que causan las inundaciones y se reduce el perjuicio que causan las sequías al contar con más recursos hídricos en reserva. Si no existieran las obras hidráulicas, no podrían vivir en España cinco millones de habitantes durante los meses de julio y agosto con las ratios de consumo actual.

RAFAEL CARMONA

-¿Qué opinión le merece el plan hidrológico aprobado recientemente por la CHG?

-En el caso de la cuenca del Guadalquivir hay algunas obras hidráulicas que están pendientes de ejecutarse que no recoge este plan porque el Ministerio de Transición Ecológica no es partidario de hacer estas actuaciones, algo que considero que es una equivocación. Su solución a la situación de sequía es la eliminación de 1,2 millones de hectáreas de riego. Se trata de un error muy grave.

-¿Cuáles pueden ser los cultivos más afectados por las restricciones de agua?--El mayor peligro lo corren los frutales, como es el caso de los cítricos, porque no solo pueden perder la cosecha de un año, sino toda la plantación, lo que supondría la ruina de muchos agricultores.

-¿Qué solución se les puede dar a los regantes del Genil-Cabra con los problemas del embalse del Cordobilla?

-Estos regantes tienen toda la razón en sus reivindicaciones. Llevan muchos años sin poder recibir el agua de manera adecuada porque el embalse se ha llenado de tierra y se ha embarrado. Necesitan que se limpie urgentemente y que se habilite un canal en el pantano para que llegue el agua sin contaminación.

Alternativas

-Los arroceros de Sevilla también están sufriendo graves problemas…

-Estos agricultores necesitan dotaciones de agua elevadas, por lo que, de continuar esta situación, muchos tendrán que dejar el cultivo o reducir su superficie. Esto supondrá un quebranto económico muy importante, no solo para el agricultor, sino para la industria agroalimentaria asociada.

-¿Hay alternativas para afrontar los periodos de sequía como el actual?

-Hay que incidir en la modernización de los regadíos, aunque hay que recordar que en España podemos presumir de que más del 75 por ciento de la superficie de riego dispone de sistemas de presión. También es necesario dotar a las explotaciones de criterios de eficiencia hídrica y energética para que puedan ser rentables. También apostamos por la construcción de balsas para aprovechar todo el agua que se genera con las precipitaciones. Asimismo, habrá que aportar los logros de la biotecnología a nuestra actividad a fin de aumentar la productividad de los cultivos y que estos sean más resistentes a las plagas.

-¿Cuáles son sus peticiones al Gobierno central para reducir su factura eléctrica?

-Nuestra principal petición en este sentido es la implantación de la doble tarifa, de manera que se pueda contratar una potencia en el periodo de riego y otra en el resto del año, algo que la legislación actual no permite. Esto hace inviable a muchas explotaciones de riego.