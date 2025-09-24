Unos andaluces van de viaje a Estambul y alucinan al encontrarse con esta tienda dedicada a este torero cordobés: «¿Es falsa?»

Cartel de la tienda dedicada a este torero cordobés por la que unos andaluces alucinaron en Estambul

Unos andaluces que viajaban por Estambul se toparon con una escena inesperada en el centro de la capital turca al terminar un tour. Y es que, en plena calle, dieron con un comercio cuyo nombre les llamó la atención: 'La Tienda de Finito de Córdoba'. Un nombre de lo más inesperado en aquel lugar, que les hizo pararse y preguntarse qué hacía allí un guiño tan concreto a su tierra, aunque no fue lo único.

La sorpresa de estos andaluces fue mayor cuando vieron que no era el único local con referencias españolas. Justo al lado estaban otros dos establecimientos con rótulos igual de peculiares: 'Pasión Turca' y 'Cayetana de Alba'. Una combinación que descolocó a los viajeros y que les llevó a preguntarse si aquello era auténtico o una especie de imitación para turistas.

Esta es la tienda dedicada a Finito de Córdoba que hay en Estambul

En lo que respecta a 'La Tienda de Finito de Córdoba', pese a llevar el nombre del popular torero cordobés, no es ni mucho menos una sucursal andaluza perdida en Turquía. Se trata de un comercio situado en pleno centro de Estambul, muy cerca de la Mezquita de Santa Sofía y del Gran Bazar, tal y como comentan para este medio los andaluces que se fijaron en ella.

'La Tienda de Finito de Córdoba' Dirección: Yerebatan Caddesi Adamar Hotel - 34110 Fatih, Turquía.

Teléfono: +90 212 511 48 99.

Horario: de lunes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas.

Estos viajeros procedentes de Andalucía entraron al interior de la tienda y comprobaron que su especialidad son los bolsos, relojes, textiles y otros accesorios que imitan a grandes marcas internacionales.

Escaparate de 'La Tienda de Finito de Córdoba', en Estambul ABC

El negocio, en concreto, pertenece a un hombre llamado Serkan, aunque entre sus conocidos responde al apodo de Finito de Córdoba, igual que el torero. Sus productos, fabricados en Turquía, son réplicas con un acabado prácticamente idéntico al original, pero a precios muy inferiores. Así pues, se trata de un local con un nombre sorprendente, pero que va en sintonía con un clásico de Estambul como es la venta de imitaciones de lujo.