Ana Leal: «Se notan las jubilaciones de médicos y no hay un recambio en consonancia cuantitativa»

Ana Leal (Cañete de las Torres, 1964) es responsable del distrito sanitario con más población de Córdoba, y que engloba la capital y la zona del Guadalquivir, muy distintas entre sí. Tras varios cambios, llega después de doce años en el Área Sanitaria Norte con la determinación de luchar contra problemas que han generado muchas quejas, como la demora en la atención primaria, pero también tomando decisiones como la unificación de pediatras entre los centros de salud de Poniente y Aeropuerto, que defiende como acertada, y tiene argumentos para explicarlo.

-¿Qué retos afronta en la nueva etapa? ¿Qué objetivos se pone?

-Objetivos todos. Los retos que asumimos desde que yo llegué al distrito sanitario ha sido mejorar en todo lo posible la asistencia sanitaria, que hasta ahora está muy bien, porque me he encontrado un equipo muy cohesionado en el Distrito Córdoba Guadalquivir, bien ordenado y trabajando estupendamente. El reto es continuar en esta línea y mejorar todo lo posible.

Noticia Relacionada Ana Leal, nueva directora gerente del Distrito de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir ABC Córdoba Licenciada en Medicina y Cirugía General y especializada en Medicina Familia y Comunitaria, cuenta con una amplia experiencia en gestión sanitaria

-¿Qué asuntos cree que son prioritarios?

-Prioritario sobre todo es controlar la demora, y transmitir tranquilidad a la ciudadanía sabiendo que todas las necesidades más importantes van a estar cubiertas con personal sanitario y no sanitario en los centros de salud. Es fundamental que la ciudadanía confíe en el sistema sanitario.

-La demora asistencial es la principal queja, el largo tiempo en que se espera una cita. ¿Qué pueden hacer los pacientes para que disminuya?

-Los pacientes pueden hacer muchísimo porque primero tienen que tomar conciencia de lo que se está trabajando en el Sistema Andaluz de Salud para mejorar esa accesibilidad de los pacientes a los centros sanitarios. Para ello es fundamental que tomen conciencia de lo que cuesta, de lo que vale esa asistencia sanitaria, que la pongan en valor y que sean muy responsables en la utilización del servicio.

-¿En qué sentido? ¿En acudir a las citas?

-En acudir a las citas cuando tienen sus citas, que la rentabilicen. Es decir, tienen que ser responsables. Tengo una cita con mi médico de familia y eso no lo deben desperdiciar. Y si no pueden, por el motivo que sea, siempre hay mecanismos para anular esa cita, para que otra persona pueda utilizarla. No pedimos más que sean responsables y que lo utilicen con sentido común.

-Los profesionales también podrán hacer algo, ¿no?

-Los profesionales, darlo todo. Tenemos unos profesionales que valen muchísimo. Es la piedra angular en la que se sostiene el sistema sanitario. Sin los profesionales no podríamos seguir adelante. Y la mayoría, si no todos, actúan con muchísima responsabilidad, porque si tienen actividad extraordinaria y tienen que ampliar sus horas de trabajo, las amplían voluntariamente. Se implican en procesos y en programas de salud. Están continuamente en formación. Implica una responsabilidad por parte de los profesionales importante con el ciudadano.

-Hay pacientes que se quejan de que pueden estar esperando quizás una semana para una cita y al llegar el centro de salud está casi vacío.

-No. Vamos a ver: la forma de trabajar del sistema andaluz está adaptando a las nuevas condiciones de la sociedad. Lo que se ha hecho es sectorizar por consulta telefónica y consulta presencial. Cuando los médicos tienen consulta telefónica no debe haber personas esperando en la consulta, porque se está trabajando telefónicamente. Y luego también, afortunadamente, los médicos de familia ya tienen hoy en día tiempo suficiente para preparar su consulta, para preparar esas pruebas diagnósticas que se han pedido, analizarlas y luego cuando tengan al paciente le informan. Eso necesita tiempo y eso es trabajo que el médico está haciendo en su consulta. A lo mejor hay tramos en que esa actividad el médico lo está haciendo en la consulta y no debe haber pacientes esperando porque está todo programado.

-El año pasado se admitió que iba a ser un verano duro en los centros de salud, y en los hospitales también, y de alguna forma lo fue, por falta de médicos. ¿Cómo tiene que ser este verano?

-Los veranos vienen a ser más o menos parecidos, porque el déficit profesional siempre se nota. Los profesionales tienen que descansar, tienen que tomar vacaciones. Este año afortunadamente tenemos una contratación muy importante de médicos de familia que van a terminar el 19 de julio. Se han ofertado 30 vacantes y esperamos que se queden con nosotros la mayoría de los médicos de familia que se han formado. Al principio de verano nos falta todavía ese empujón, pero a 20 de julio contamos con ello. Son médicos de familia jóvenes que se incorporan a la plantilla de atención primaria y espero que eso se note.

-Se ha hablado muchas veces de faltas de médicos, de profesionales. ¿Lo notan? ¿Creen que pueden sufrirlo en los próximos meses o años?

-Lo que estamos notando ahora, sobre todo en el Distrito Córdoba, son las jubilaciones. No hay un recambio que vaya de acuerdo cuantitativamente con los muchos profesionales que se van jubilando. Poquito a poco sí, porque de los 21 médicos de familia que terminan este año, prácticamente el 60% se quedan con nosotros y esperemos que eso se vaya renovando año tras año, y que se vayan compensando con médicos de familia que están terminando la especialidad.

-¿Cómo marcha el centro de salud de Villarrubia, que tiene que construirse?

-El local que se había buscado no es el más indicado y estamos pendientes de hablar con el alcalde a ver qué opciones son las que tenemos. Cuando damos un paso adelante y construimos un centro de salud nuevo, tenemos que hacer un centro que pueda crecer, porque Villarrubia va a crecer y eso lo tenemos que tener presente. El actual no es idóneo, pero en cuanto tengamos uno será prioritario en Villarrubia hacer un centro nuevo.

«Para el verano hay una contratacion importante y esperamos que se queden los médicos de familia que se han formado»

-Entre los planes de la Consejería, estaba dar más protagonismo a los enfermeros y otros profesionales del sistema sanitario. ¿Cómo marcha?

-La plantilla de nuestro sistema sanitario ha crecido exponencialmente en los últimos dos años. Y sobre todo en el plan de enfermería. Se ha apostado muchísimo por la prevención y la promoción de la salud. Y en prevención y promoción de la salud, el papel del enfermero es fundamental. Se han creado distintas especialidades de que están trabajando en ese tema. Son enfermeros de medicina familiar y comunitaria, que trabajan en la promoción de salud; enfermeros de escolares, que trabajan en los colegios con niños, educando también desde pequeñitos en salud. Tenemos enfermeras de residencias que están trabajando en la residencia, tanto con el personal de la residencia como los pacientes que están ingresados. Tenemos enfermeros infantiles que trabajan con los pediatras en las consultas, con lo cual se han ampliado las tareas de enfermería muchísimo. Y lo que se va buscando es promoción y prevención de la salud: intentar que los pacientes lleguen a ser los menos pacientes posibles, los menos enfermos posibles, con un cuidado adecuado.

-Además de gerente del Distrito Córdoba, también es de Guadalquivir. ¿Aquí qué retos hay o cómo se tiene que atender, teniendo en cuenta que es una población más dispersa, con pueblos no tan grandes, a veces también con aldeas?

-Es muy diferente el trabajo que se planifica para una zona rural o una zona urbana. Las zonas rurales son poblaciones que están acostumbradas a vivir más lejos del hospital. Tienen centros cabeceras con servicios de urgencias y que atienden prácticamente todo, con un servicio de ambulancia móvil para trasladar en el caso de urgencias al hospital. Creo que es una población como más preparada para asumir esas enfermedades. En la parte urbana somos como más la inmediatez, la rapidez, la solución al problema porque tengo otra cosa más importante que hacer, y en los pueblos es diferente. El ritmo de vida es completamente distinto y hay que saber qué necesitan unos y otros para dar una respuesta adecuada.

-Recientemente ha habido quejas por el traslado de los pediatras del centro Ponente Sur al de la avenida del Aeropuerto. ¿Esas medidas cómo se explican y cómo se puede conseguir?

-No ha habido tantas protestas, o esperaba más porque siempre que hay un cambio hay gente que le gusta más o le gusta menos. Eso se ha hecho precisamente para paliar el déficit de pediatras en Atención Primaria. Entonces, al juntar un centro que tiene seis consultas de pediatría con su enfermera de pediatría, con la matrona, lo que estamos asegurando es aumentar la accesibilidad a la consulta de pediatría. ¿Por qué? Porque cuando tú en un centro tienes dos pediatras y por el motivo que sea falta uno o se va de vacaciones, la población infantil es asumida por una persona nada más. Sin embargo, si tienes un centro con seis pediatras es mucho más accesible, vas a tener más tardes, vas a tener el enfermero de pediatría que también lo vas a tener por la tarde. Se mejora muchísimo. Y los profesionales están más contentos porque se favorece la formación y la especialización dentro de esos profesionales. Ha sido muy bien acogido.

-¿Se harán más cambios de este tipo? ¿En el futuro se apostará por más ajustes así?

-Este tipo de ajustes ahora mismo vamos a pilotarlo durante un año y vamos a ver los resultados. Si hay algo malo que se tenga que cambiar, se cambiará. Y si todo va bien, pues en aquellos centros que sean relativamente próximos, como ha sido ahora Aeropuerto y Poniente, se puede plantear también unir las consultas. Pero eso está todavía por analizar.

Ana Leal, en un momento de la entrevista Valerio Merino La alegría y las carencias en el Área Norte Ana Leal es una profesional enamorada de la medicina rural, en la que encuentra un componente de cercanía con el paciente y de trato sencillo. Fue directora de la Unidad Clínica de Gestión de Montoro y gerente del Área Sanitaria Norte. Allí faltaban profesionales, «porque la accesibilidad deja mucho que desear». «Si tuviera una autovía desde hace años, los problemas serían diferentes», dice, tras elogiar a los profesionales y a los pacientes: «La población del Área Norte es una población muy buena. Y los profesionales están muy contentos. Debería haber más profesionales que den un paso para ir al Área Norte, porque se trabaja muy bien allí».