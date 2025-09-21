La ampliación de Valdeolleros, la mejora del Arcángel y el plan de solares: aparcamientos paliativos en Córdoba

Mientras el Ayuntamiento trata de desatascar los grandes aparcamientos de la capital, en el presente mandato ha prolongado una política exhibida en el anterior, que fue cuando los populares regresaron a la Alcaldía -tras las municipales de 20219-. Se trata de ir aliviando los problemas de estacionamiento en distintas zonas de la ciudad mediante tareas de adecentamiento de terrenos que, en ocasiones, ya se utilizan para este fin.

El proyecto de mayor relevancia desde los comicios de 2023, en esta materia fue el del parking de Valdeolleros, tanto por presupuesto como por el hecho de que supuso ampliación de capacidad para alojar vehículos sobre lo ya existente. Así, en junio de 2025, el Ayuntamiento inauguró la ampliación de este aparcamiento, ubicado en el distrito Sierra-Norte. Tras una inversión municipal de 165.198 euros, se logró que este estacionamiento en superficie pasara de poder alojar 182 vehículos a 373. Es decir, se ganaron 191 plazas, doblando la capacidad y cumpliendo una vieja reivindicación de los vecinos de la zona.

En febrero de 2024, se había culminado otra importante operación dentro de esta política de paliativos: se ponía en servicio como aparcamiento el solar de Compositor Rafael Castro (en el Arcángel, junto al centro comercial del mismo nombre) tras haberse sometido a obras de adaptación para este fin; como las anteriores largamente esperadas por los residentes. Ese área tiene cabida para 136 automóviles. La inversión municipal fue de unos 110.000 euros.

Trabajos de Infraestructuras

Medio año después de esta actuación cerca del río, el edil de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, anunciaba un programa de su Concejalía para intervenir en 22 bolsas de suelo municipal que se usaban sin más como aparcamiento, de forma que se habilitaran expresamente para ello. Esos terrenos sumarán 64.000 metros cuadrados de estacionamientos provisionales.

La comunicación se hizo cuando el Ayuntamiento ya empezaba a trabajar sobre uno de esos espacios: el anexo al cementerio de San Rafael y a la contigua avenida de Libia, sumando 14.485 metros cuadrados. Esos suelos esperan un proyecto más definitivo para su transformación en una zona verde, que cuente con área de aparcamiento.

En septiembre del pasado ejercicio, este programa se ampliaba para acondicionar un solar de unos 6.000 metros cuadrados en el Parque Figueroa -detrás del colegio Turruñuelos-. Y en el presente ejercicio, en febrero, se realizó una actuación del mismo corte en unos terrenos, de 6.100 metros cuadrados, situados en la calle Carmen Olmedo Checa, junto al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A).