La Junta de Andalucía presenta las alegaciones a la negativa de la CHG en La Colada: «Se ha extralimitado en sus funciones»

Los delegados del Gobierno, Adolfo Molina, y Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, han comparecido este viernes para informar de las alegaciones que la Junta presentará a la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de no autorizar las obras de enlace entre la Colada y Sierra Boyera.

El Ejecutivo autonómico tiene los trabajos adjudicados a la empresa Jicar -tendrán un coste de 9,3 millones- pero no puede comenzarlos al no contar con el permiso de este órgano regulador de cuenca.

Noticia Relacionada La CHG replica que «no hay pulso» y su obra en La Colada «es definitiva y soluciona el problema» J. Pino Su presidente, Samuel Moraleda, responde a la Junta de Andalucía sobre la falta de alegaciones a su proyecto que «no vale una simple exposición pública»

Ésta es una obra largamente esperada en el Norte -no en vano, lo que hará será continuar un primer proyecto que la Administración regional, con el PSOE al frente, detuvo en 2009 con el 90% ejecutado-. Porque es una red de seguridad sus habitantes en caso de que se seque Sierra Boyera. Algo que ya pasó en 2023. El Gobierno central acometió una obra de urgencia para enlazar ambos pantanos y ahora reclama que esa conexión, en la que invirtió 4,6 millones, tiene validez permanente. Hay que recordar que en aquella ocasión los 80.000 vecinos de la parte septentrional de la provincia estuvieron entre abril de 2023 y el mismo mes de 2024 sin poder beber agua del grifo, porque la que llegaba de la Colada no era apta para el consumo humano -preservar la calidad del líquido elemento allí embalsado es una tarea de la CHG-.

Molina ha ido punto por punto citando los argumentos que da la Confederación para rechazar el proyecto de la Junta. En cuanto a que no tenga viabilidad técnica, es «falso», ha dicho categórico. Las obras previstas, ha continuado, se «sustentan en un proyecto técnico completo, hecho por personal competente». «Nosotros vamos a completar las obras que ya están en funcionamiento, la actuación de emergencia que se hizo usando las tuberías de la Junta. Aquí, no va a haber dobles tuberías. Se va a actuar para dar más seguridad al sistema y hacerlo más robusto», ha asegurado.

Las alegaciones del Gobierno autonómico rechazan que se pueda tumbar estos trabajos por cuestiones de impacto ambiental, como plantea, entre sus razones, el ente regulador de cuenta. «Es que la Confederacion se extralimita. No le corresponde abordar esta cuestion. La Junta es la competente», ha afirmado el máximo responsable de la Administración regional en la provinncia. Y ha recordado que el proyecto se ha tramitado con todos los parabienes de la Junta en materia ambiental.

Molina ha indicado que consideran que también hay una extralimitacion de la CHG en sus funciones cuando uno de los motivos que da para rechazar los trabajos es que «no son viables económicamente». Las obras de esa conexión, ha argumentado, tienen su «financiación aprobada». «La Confederación no tiene competencia para valorar si un gasto de otra Admnistración es económicamente viable», ha defendido. Ha añadido que la eficiencia económica no debe medirse desde el corto plazo del gasto que se haga, sino en términos de que este enlace dará «fiabilidad al suministro» en el Norte y «resistencia en el tiempo frente» a las épocas de sequía.

Las alegaciones de la Junta también rechazan el argumento del ente regulador de cuenca de que la conexión a ejecutar empeorará la calidad del agua respecto al enlace ya ejecutado por el Gobierno. «Nuestros técnicos dicen que la torre de toma fija que se montará, frente a la flotante que hay actualmente con la intervención de urgencia, permite seleccionar capas de agua según calidad», ha expuesto Molina. Ha añadido que lo que quieren hacer es «unir a la toma flotante otra estructura». «No podemos empeorar nada cuando vamos a sumar a lo que hay», ha advertido.

«Sería muy triste que hubiera motivos políticos»

Luego ha sintetizado las claves del documento que presentará la Junta indicando que alega que «no existe ningún impedimento en cuanto a gestión de los recursos hidricos, unico aspecto sobre el que debe pronunciarse la CHG, para el desarrollo de los trabajos previstos». La Confederación, ha continuado, «se extralimita» en los argumentos que da para tumbar este enlace.

El Gobierno regional presentará las alegaciones este viernes o el lunes. Molina ha declinado avanzar qué paso dará la Administración autonómica si la Confederación rechaza también los argumentos del Ejecutivo andaluz -en el horizonte están los tribunales-. Y ha advertido de que sería «muy triste» que la situación de bloque en la que ha entrado el proyecto se debiera a motivos políticos.

Ha reiterado la voluntad del Gobierno regional de ejecutarlo y ha recordado que, previamente a presentarlo ante la CHG para su permiso, hubo contactos con la Confederación para perfilar los trabajos, sin que se pudiera atisbar lo que finalmente ha sucedido.