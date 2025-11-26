Aldi abre en diciembre sus primeros supermercados en Pozoblanco y Palma del Río

La cadena de supermercados Aldi ha anunciado la apertura de dos nuevos establecimientos en la provincia de Córdoba durante el mes de diciembre. El próximo día 4 inaugura su primera tienda en Palma del Río, ubicado en la avenida Paz, esquina con República Argentina. ... Solo una semana después, el 11 de diciembre, abrirá otra en Pozoblanco, en la avenida de la Salchi, s/n.

Según informa en un comunicado, cada uno de estos nuevos supermercados contará con más de 1.000 m² de superficie de ventas y empleará a 25 personas en total, 11 en Palma del Río y 14 en Pozoblanco. Los nuevos establecimientos abrirán de lunes a sábado, en horario de 9.00 a 21.30 horas, y también estarán disponibles los domingos durante las fiestas navideñas para facilitar las compras a los vecinos de ambas localidades.

La cadena informa de que en sus tiendas, 9 de cada 10 productos son de marca propia y 8 de cada 10 provienen de productores nacionales. Además, «para celebrar las nuevas aperturas, la cadena ofrecerá una serie de promociones y descuentos en una selección de productos, que incluirán artículos locales y regionales».

Las familias que compran en Aldi pueden ahorrar hasta 1.435 euros al año, gracias a las promociones continuas y las reducciones de precio en productos de su surtido habitual. En lo que va de año, la cadena «ha reducido los precios de más de 930 productos, lo que ha permitido a los consumidores ahorrar una media adicional de 335 euros».

Expansión en Andalucía y España

Con estas nuevas aperturas en Córdoba, Aldi afianza su presencia en Andalucía, donde alcanzará un total de 7 tiendas. Junto con la apertura de un nuevo supermercado en Dos Hermanas (Sevilla) a finales de este mes, Andalucía se consolida como una de las regiones con mayor crecimiento para Aldi en los últimos años.

Actualmente, la cadena cuenta con más de 480 establecimientos en España y ha sumado más de medio millón de nuevos compradores en el último año. Así, se posiciona como la cadena de supermercados de mayor crecimiento en el país por cuarto año consecutivo, con más de 7,7 millones de clientes.