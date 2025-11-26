Suscríbete a
grandes superficies

Aldi abre en diciembre sus primeros supermercados en Pozoblanco y Palma del Río

Los establecimientos contarán cada uno con más de 1.000 m² de sala de ventas y emplearán a un total de 25 personas

Aldi abre en diciembre sus primeros supermercados en Pozoblanco y Palma del Río

ABC Córdoba

Córdoba

La cadena de supermercados Aldi ha anunciado la apertura de dos nuevos establecimientos en la provincia de Córdoba durante el mes de diciembre. El próximo día 4 inaugura su primera tienda en Palma del Río, ubicado en la avenida Paz, esquina con República Argentina. ... Solo una semana después, el 11 de diciembre, abrirá otra en Pozoblanco, en la avenida de la Salchi, s/n.

