La alcaldesa socialista que aprobó el plan de autoprotección que incluía el almacén en la Mezquita lo denuncia ahora

La portavoz de Cultura del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha protagonizado unas sorpredentes declaraciones en las que ha entrado en contradicción con su labor cuando fue primera edil de la ciudad, entre 2015 y 2019.

Lo ha hecho cuando ha salido a recriminar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que su «fracaso en su obligación de proteger y vigilar» la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio sufrido el viernes.

Trató de justificar sus críticas aludiendo a que los técnicos del órgano asesor de la Unesco (Icomos) ya alertaron del riesgo que corría este monumento, Patrimonio de la Humanidad, además de símbolo de la historia y la cultura de Córdoba y de Andalucía. En realida, lo sucedido es que en la pasada visita de Icomos al monumento abordaro con el Cabildo Catedral sacar el almacén, donde se originaron las llamas, fuera del histórico inmueble.

Los responsables de la Mezquita-Catedral comunicaron al ente asesor de la Unesco, que es quien otorga los títulos de Patrimonio de la Humanidad como el que tiene este monumento, que se habían hecho con dos locales cercanos, para dejar de usar un espacio dentro del monumento como almacén. El Cabildo los estaba obrando justo cuando se produjo este episodio.

«Moreno Bonilla no hizo absolutamente nada para evitar ese riesgo. Un presidente ausente que aún no ha aparecido por Córdoba y una consejera que tiene muchas prisas por cerrar en falso las causas y las consecuencias de este incendio», ha criticado la representante socialista en una nota.

Ambrosio ha lamentado que el Gobierno andaluz «no haya hecho sus deberes para evitar que ese riesgo se convirtiera en un lamentable incendio, a pesar de la alerta» del órgano asesor de la Unesco. La portavoz socialista ha criticado que «nos hayamos tenido que enterar del riesgo que corría este importante monumento por los técnicos de la Unesco, y no por la administración competente, el gobierno de Moreno Bonilla, que parece que solo tiene prisa por silenciar la gravedad de lo ocurrido».

Más allá de que no se produjo alerta como tal, hay que tener en cuenta que Ambrosio está entrando en una enorme contradicción. Hay que recordar que el plan de autoprotección de la Mezquita-Catedral, elaborado por el Cabildo y donde se recoge la existencia de este almacén, de 2017 fue aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba. En ese momento, ella era la alcaldesa de la capital.

Además de enredarse en sus contradicciones, defendió que «el grave incendio que sufrió el viernes pasado la Mezquita-Catedral no fue por culpa de causas naturales, sino fruto de una negligencia». Se trata de una afirmación realmente osada si se tiene en cuenta que la Policía aún no ha acabado su informe sobre las causas del incendio.

La regidora tuvo durante el mandato en que estuvo al frente de la ciudad como uno de sus caballos de batalla que el Ayuntamiento se involucrará en la contienda para que este monumento pasara a ser de titularidad pública. Aquel proceso se saldó con un sonoro fracaso, ya que la Iglesia defendió con argumentos legales e históricos ser propietaria del inmueble, sin que hubiera ningún resquicio para que dicha titularidad pública se abriera paso.