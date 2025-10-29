El alcalde de Puente Genil reorganiza el gobierno municipal e impulsa impulsa el Área de Urbanismo

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha aprobado este miércoles una reorganización parcial de las Áreas de Gobierno y delegaciones municipales con el objetivo de reforzar la gestión urbanística y mejorar la coordinación interna entre las distintas áreas del Ayuntamiento.

El principal ... cambio afecta al concejal Joaquín Reina Fernández, que asume la Delegación Especial de Urbanismo, además de las de Festejos, Agricultura y Comercio, que ya ostentaba, y pasa a ejercer la coordinación del Área de Territorio, Sostenibilidad y Participación Ciudadana. Con ello, se completa una nueva distribución interna de competencias que mantiene la estructura en tres grandes áreas de gobierno, pero con un nuevo equilibrio funcional.

El regidor ha subrayado que «el principal objetivo de esta reorganización es impulsar de manera decidida el Área de Urbanismo, dado que por ella pasan los principales proyectos de inversión, licencias de obras, iniciativas empresariales y de vivienda de los pontanenses». Velasco añadió que «Joaquín Reina tiene por delante el reto de agilizar las tramitaciones y reforzar la capacidad operativa de la oficina de Obras y Urbanismo, clave para el desarrollo económico y la mejora de los servicios públicos».

Áreas de Gobierno

Asimismo, la concejala Asunción César Navas amplía sus competencias, al incorporar las áreas de Infancia y Salud, que se integran en la Delegación de Servicios Sociales, Igualdad y Familias, fortaleciendo así la acción social municipal y la atención a los colectivos más vulnerables.

Las Áreas de Gobierno quedan configuradas de la siguiente manera:

-Área de Territorio, Sostenibilidad y Participación Ciudadana, coordinada por Joaquín Reina Fernández, e integrada por las delegaciones de Urbanismo (Delegación Especial), Festejos, Agricultura y Comercio, Medio Ambiente y Obras e Infraestructuras (Rafael Morales Márquez) y Aldeas, Juventud y Participación Ciudadana (Almudena Bascón Márquez).

-Área de Presidencia, Bienestar Social y Desarrollo Económico, coordinada por Javier Villafranca Muñoz, que asume Presidencia, Desarrollo Económico, Empleo y Patrimonio, junto a Asunción César Navas, responsable de Servicios Sociales, Igualdad, Familias, Infancia y Salud.

-Área de Hacienda, Seguridad, Recursos Humanos y Promoción de la Ciudad, coordinada por Tatiana Pozo Romero, e integrada por las delegaciones de Hacienda y Seguridad, Educación, Cultura y Turismo (María del Mar Delgado Álvarez de Sotomayor) y Deportes y Recursos Humanos (Rafael Ruiz Navas).

El alcalde mantiene la competencia directa sobre Movilidad y aquellas atribuciones no delegadas expresamente, mientras que EGEMASA, SODEPO y la Fundación Juan Rejano continúan adscritas a las áreas correspondientes.

Esta reorganización parcial, han insistido desde el Ayuntamiento, tiene como finalidad reforzar la eficacia en la tramitación urbanística, optimizar los recursos municipales y consolidar la estructura política del equipo de Gobierno para dar respuesta a los proyectos estratégicos y al desarrollo urbano y económico de Puente Genil.