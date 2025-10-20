Suscríbete a
Subbética

El alcalde de Lucena anuncia el inicio de las obras del comedor escolar en el CEIP Antonio Machado

Con un plazo de ejecución de dos meses, las nuevas instalaciones entrarán en funcionamiento en el segundo trimestre de este curso

Aurelio Fernández junto a la concejala Miriam Ortiz en el colegio Antionio Machado
Aurelio Fernández junto a la concejala Miriam Ortiz en el colegio Antionio Machado ABC

ABC Córdoba

Córdoba

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, y la concejala de Educación, Miriam Ortiz, han anunciado este lunes el inminente inicio de las obras para la construcción del comedor escolar en el interior del CEIP Antonio Machado. La actuación, adjudicada a la empresa ... Ventanas Almería SL, comenzará el próximo lunes 27 de octubre y contará con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que se prevé que entre en funcionamiento a partir del segundo trimestre del presente curso educativo.

