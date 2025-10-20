El alcalde de Lucena anuncia el inicio de las obras del comedor escolar en el CEIP Antonio Machado

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, y la concejala de Educación, Miriam Ortiz, han anunciado este lunes el inminente inicio de las obras para la construcción del comedor escolar en el interior del CEIP Antonio Machado. La actuación, adjudicada a la empresa ... Ventanas Almería SL, comenzará el próximo lunes 27 de octubre y contará con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que se prevé que entre en funcionamiento a partir del segundo trimestre del presente curso educativo.

El proyecto, que ha sido adjudicado por un importe de 159.600 euros frente a los 181.000 euros inicialmente previstos, permitirá adaptar tres aulas del centro escolar para convertirlas en un comedor de 134 metros cuadrados, con cocina de 51 metros cuadrados y almacén de 34. Además, se llevará a cabo la reforma de los baños, garantizando su accesibilidad y uso tanto para alumnos como para el personal del comedor, así como la actualización de instalaciones eléctricas y ventanas.

Comedor provisional activo

Durante la intervención, el servicio de comedor continuará prestándose en las instalaciones provisionales habilitadas desde el curso pasado. Según el alcalde, «el servicio se ha desarrollado en condiciones óptimas, con un incremento en el número de usuarios, lo que demuestra la aceptación y necesidad de este recurso educativo mientras se completan las obras».

«Era una actuación necesaria que mejorará notablemente las condiciones del servicio de comedor, y nos alegra poder anunciar que pronto será una realidad», ha señalado Aurelio Fernández, quien ha destacado que la finalización de la obra permitirá que, a partir del segundo trimestre, los estudiantes puedan utilizar el comedor en sus nuevas instalaciones de manera definitiva.