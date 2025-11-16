El alcalde denuncia que el Gobierno no avisó a tiempo de las fuertes lluvias que generaron una tarde «muy complicada» en Córdoba

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ha valorado este sábado, en sus redes sociales, el episodio de fuertes lluvias y viento que ha sufrido la capital esta tarde por el paso de la borrasca Claudia. Y lo ha hecho visiblemente ... contrariado con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Gobierno central, porque «no ha avisado con tiempo» de la intensidad con la que iba a arribar el temporal a nuestra urbe.

El regidor -un político nada dado a los reproches a otras Administraciones- ha expresado su malestar: «Ha sido una tarde de sábado muy complicada en Córdoba con más de cien salidas de los bomberos y 140 incidencias atendidas por la Policía Local», ha expuesto, para luego denunciar en que ha resultado «especialmente compleja, porque no nos han avisado con tiempo» desde la Aemet.

Ha recordado que la capital se encontraba al arranque de la tarde en alerta amarilla por agua -«Eso consiste en estar atentos»-. Y ha sido, ha proseguido, cuando «el temporal estaba descargando en la capital», el momento en que Meteorología «ha elevado la alerta a naranja, que sí era un nivel de aviso que recogía lo que estaba sucediendo».

«A las 18.15 horas se ha elevado la alerta a naranja cuando ellos mismos dicen que era un fenómeno que se iniciaba a las cinco de la tarde. cinco de la tarde. Y no ha llegado a entrar nunca, o al menos no tenemos constancia, comunicación al respecto en los correos que tienen los jefes de Bomberos y Policía Local para estas emergencias», ha denunciado.

Los bomberos, esta noche tratando de retirar un árbol de gran porte que ha caído en Vallerlano v. merino

Esto, ha advertido, «ha complicado más» la situación, porque «no hemos podido avisar a la población de que venía un fenomeno duro». «Sobre la marcha. ha habido que reforzar el operativo municipal; sobre la marcha», ha incidido.

«Algo hay que revisar»

Ello «nos ha provocado más dificultades» en un escenario de carreteras periféricas aneagadas, de inundaciones en Villarrubia o Encinarejo o de balsas de agua en la avenida del Corregidor. En esta última zona, se ha detenido porque ha advertido de que los bomberos «han salvado a una persona de una situación crítica» al quedarse encerrado en un ascensor en pleno diluvio. Han llegado cuando este ciudadano tenía «literalmente el agua al cuello».

El alcalde, tras dar las gracias a los ciudadanos y al personal del Ayuntamiento por su labor frente a la borrasca Claudia, ha advertido al Gobierno central de que «algo hay que revisar» tras lo sucedido este sábado. «No puede ser que la alerta entre cuando nosotros ya habíamos cerados los parques, porque veíamos que el fenómeno estaba aquí. Es necesario algo de margen de tiempo para que nos avisen y tengamos los efectivos preparado para una alerta naranja que no tiene nada que ver con una amarilla», ha finalizado.