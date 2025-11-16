Suscríbete a
ABC Premium

Meteorología

El alcalde denuncia que el Gobierno no avisó a tiempo de las fuertes lluvias que generaron una tarde «muy complicada» en Córdoba

Alerta de las graves consecuencias que pudo tener: «Los bomberos han salvado a un vecino en un ascensor en situación crítica; con el agua al cuello, literal»

La borrasca Claudia deja en Córdoba 74 litros, árboles caídos, múltiples zonas anegadas y desalojos

La borrasca Claudia pone en alerta naranja a tres provincias de Andalucía

Captura del vídeo en el que el alcalde ha abordado lo sucedido con la borrasca Claudia en la capiatl
Captura del vídeo en el que el alcalde ha abordado lo sucedido con la borrasca Claudia en la capiatl abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ha valorado este sábado, en sus redes sociales, el episodio de fuertes lluvias y viento que ha sufrido la capital esta tarde por el paso de la borrasca Claudia. Y lo ha hecho visiblemente ... contrariado con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Gobierno central, porque «no ha avisado con tiempo» de la intensidad con la que iba a arribar el temporal a nuestra urbe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app