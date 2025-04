El alcalde de Córdoba defiende la nueva plataforma digital ante las críticas del PSOE: «No funciona perfectamente pero no es un desastre»

El grupo municipal del PSOE ha reiterado este lunes en las críticas al funcionamiento de la nueva plataforma digital del Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde, el popular José María Bellido, ha replicado que el Consistorio están inmerso en un proceso de adaptación y que su operatividad «no es perfecta pero tampoco es un desastre».

La concejala socialista Alicia Moya ha pedido un Pleno extraordinario para que el regidor y la concejal de Transformación Digital, Lourdes Morales, expliquen los problemas que está teniendo dicha plataforma y que «han puesto al Consistorio al ralentí tras más de 20 días de implantación, dado que el trabajo en las distintas Delegaciones se hace a trancas y barrancas».

Noticia Relacionada El PSOE pide la dimisión de la concejal de Modernización Digital ABC Córdoba El portavoz socialista en Capitulares, Antonio Hurtado, reclama la salida de la popular Lourdes Morales por su «incompetencia»

Moya ha trasladado «la desesperación y el enfado» de los empleados públicos que «investigan, se interrogan unos a otros, o practican el ensayo y error para desentrañar la nueva y única herramienta que el Ayuntamiento les ha dicho que tienen que utilizar ahora». Todo ello, ha asegurado, se ha hecho «sin formación previa y con solamente un curso genérico para todas los departamentos; sin tener en cuenta las diferencias que pueda haber entre Contabilidad, Servicios Sociales, Festejos, Registro o Urbanismo».

Ha denunciado, además, que «en las ayudas sociales; sobre todo en las de emergencia a las que el programa no da respuesta, las trabajadoras sociales tienen que buscar salidas». «No hay seguridad, los plazos no se paran, los registros se hacen difíciles, y los usuarios no tienen el control sobre la documentación que tramitan», ha recalcado Moya al referirse a una plataforma por «la que se van a pagar más de 6 millones y que no debería darnos problemas, sino soluciones».

El primer edil ha replicado indicando que el Ayuntamiento está viviendo «un periodo de adaptación» en el tránsito entre una plataforma que hasta ahora le ofrecía la Diputación de Málaga -le brinda este servicio desde el Covid, cuando el Ayuntamiento tuvo que acelerar el plan de transformación digital que el PP quería desarrollar tras recuperar el bastón de mando a mediados de 2019- y contar con una propia.

Bellido: «Estamos ante un salto complejo»

«A día de hoy, no es perfecto su funcionamiento, pero es algo lógico», ha defendido. «Porque el salto de un tramitador a otro es complejo, como en todos los procesos informáticos», ha defendido. Y luego ha puesto un «ejemplo» para cargarse de más argumentos. «Cuando los gigantes mundiales de la informática realizan actualizaciones de los dispositivos, de su 'software', nos encontramos a los pocos días con que lanzan parches porque no han funcionado bien. Si eso les pasa a ellos, ya se pueden imaginar qué nos puede suceder a nosotros. Lo raro es que esto empezara con un funcionamiento perfecto», ha asegurado.

Ha defendido que, más allá de las incidencias que esté sufriendo, la nueva plataforma «no es un desastre». «La valoración definitiva sobre ella requiere un tiempo de pausa para saber detro de una semana si hay que hacer algunos cambios más, alguna mejoras más, o si hay cosas que hay que cambiar e forma radical», ha reflexionado.

«Hay que esperar unas semanas para hacer un balance definitivo», ha insistido, para luegro criticar el hecho de que, cuando el PP regresó a la Alcaldía tras las municipales de mayo de 2019, se topó con un Consistorio que había dirigido el PSOE en el mandato anterior y en el que «no existía la tramitación electrónica».