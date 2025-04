El alcalde de Córdoba confía en llegar a un acuerdo con la Policía Local para los turnos extra «aunque sea en el último momento»

La negociación entre el Ayuntamiento de Córdoba y los sindicatos de la Policía Local en relación a la retribución de los turnos extraordinarios durante la Semana Santa se ha enconado. La última propuesta del Consistorio, que habló de un aumento de 703 euros de media por agente, ha sido rechazada por los representantes de los policías (Siplb; SIP-AN, CSIF y UGT). No obstante, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha manifestado que la oferta «sigue sobre la mesa» y que «estamos deseando cerrar un acuerdo; seguimos con la mano tendida para tratar de que, aunque sea en el último momento, podamos desbloquear esta situación».

En declaraciones a los periodistas durante la presentación de la instalación de los palcos de Semana Santa, Bellido ha señalado en relación a la propuesta planteada que «entendemos que es más que justa, equitativa y que suponía una mejora retributiva importantísima». En concreto, representaría una subida del 80% en las retribuciones, con un aumento del 100% en el turno ordinario, que pasaría de 254 a 508 euros, según ha explicado Bellido.

Es decir, en cifras redondas y en términos medios (contando turnos ordinarios y extraordinarios), un agente de Policía Local podría pasar de cobrar en torno a 800 euros a unos 1.500 euros.

«También le hemos ofrecido que en los dos años siguientes haya un incremento del 25%; es decir, que no nos quedaríamos ahí, sino que subiría todavía más en los dos siguientes ejercicios», ha dicho Bellido, quien ha insistido en que «si no quisiéramos cerrar un acuerdo, no hubiéramos hecho estas propuestas, que son ambiciosas».

Eso sí, el alcalde ha dejado claro que no se va a negociar cuestiones como la inclusión de nuevos complementos en las retribuciones que tiene la Policía Local, puesto que «estamos inmersos en un proceso de elaboración de relaciones de puestos de trabajo». Tampoco se va a entrar a hablar de «cuestiones que afectan a la organización» del cuerpo.

Seguridad «garantizada»

Bellido ha querido transmitir a la ciudadanía que, «en cualquier caso», al margen de que se llegue o no a un acuerdo, «va a ser una Semana Santa segura y perfectamente organizada. Contamos con un centro de coordinación operativo donde están coordinados todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y contamos con la totalidad de la plantilla de la Policía Local en sus dos turnos ordinarios».

Además, el alcalde asegura que los agentes locales «van a trabajar con la misma y la absoluta profesionalidad con la que siempre lo hacen. Tienen sus turnos ordinarios, son unos magníficos profesionales, tenemos, además, unos excelentes mandos y una excelente jefatura».