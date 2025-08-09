El alcalde: «Los bomberos, jugándose la vida, salvaron la Mezquita de Córdoba de las llamas»

Los responsables del Cabildo y del Ayuntamiento de Córdoba han comparecido este sábado para informar acerca del incendio que sufrió la Mezquita-Catedral de Córdoba en la noche del viernes, y que desató todas las alarmas.

El alcalde, el popular José María Bellido, ha indicado que «ha habido daños significativos, pero están muy localizados, en dos capillas». «Podemos asegurar que no han afectado a la estructura general del monumento. La Mezquita-Catedral está a salvo».

«Hemos trabajado todos juntos, Ayuntamiento, Cabildo y resto de instituciones, para solventar lo que pudo ser una catástrofe», ha continuado. Y ha querido dar «las gracias» por su labor a «Policía, Protección Civil y muy especialmente al cuerpo municipal de bomberos». «Su actuación de ayer fue francamente impresionante». «Jugándose el tipo y la vida, salvaron la Mezquita-Catedral de las llamas», ha dicho categórico.

«Quiero destacar el esfuerzo que se lleva haciendo muchos años para que, si llegaba a darse un caso como el que se dio en la noche del viernes, hubiera una respuesta pronta», ha puesto en valor. Ha insistido en que, tras la brillante labor del Sercicio de Extinció de Incendios del Ayuntamiento, hay «un trabajo de muchos años de formación». «Todos los bomberos pasan por la Mezquita. Y hemos tenido muchos años de simulacros para supuestos como el de ayer», ha incidido.

Ha querido igualmente «dar las gracias al personal del Cabildo». «Fue fundamental para activar el plan de autoprotección. Porque estuvieron al pie del cañón para salvar la situación», ha señalado.