El alcalde abre la puerta a un cambio de fecha de la Feria Real de Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, plantea en septiembre abrir un debate político «desde la serenidad» para un posible cambio de fecha de la Feria Real de la localidad de cara al próximo año. En su opinión, «las altas temperaturas del mes de agosto impiden disfrutar de la Feria Real como se merece», a lo que se suma que muchos vecinos aprovechen esta época estival del año para irse de vacaciones, con lo que no están en el municipio cuando se produce una cita tan especial.

Para el regidor, el problema de baja presencia en la Feria Real «no radica en su formato; es decir, en la calidad musical o en la programación diseñada por parte del equipo de gobierno, sino en las temperaturas, que son difícilmente soportables».

Es por ello que, Velasco anunció que «estoy dispuesto a abrir una ronda de conversaciones con todos los grupos políticos y espero que no haya a priori una negación, ya que el cambio de fecha de la Feria Real no es una cuestión ideológica», según apuntó.

Para el alcalde, la mejor fecha para celebrar la Feria Real de Puente Genil sería el mes de mayo «coincidiendo con las fiestas de los Desamparados y tras la celebración del Día de la Cruz». «Sería la mejor opción por contar con unas temperaturas más agradables y no coincidir con grandes ferias», apuntó. No obstante, abrió la posibilidad también del mes de septiembre.

El cambio de fecha de la Feria Real de Puente Genil es una cuestión que ya planteó el equipo de gobierno, tras la celebración de la Feria Real de 2023, con el objetivo de poder ofrecer un mayor impulso a la misma por parte de todos los colectivos implicados.

Se propuso, por entonces, abrir un debate público sobre esta celebración a través de una consulta ciudadana. Ahora, Velasco encuentra esta opción «complicada de llevarse» pues «es muy difícil garantizar esta iniciativa con toda la legalidad». Ya en su día, el Partido Socialista se mostró en contra de la propuesta de cambiar la fecha porque este ciclo festivo «lleva 180 años celebrándose en el mes de agosto».

Pese a la dificultad de poder disfrutar de esta celebración por las altas temperaturas en agosto, hay que reseñar que citas puntuales sí han tenido una buena afluencia. Ha sido el caso de los 1.800 asistentes a la edición número 59 del Festival de Cante Grande Fosforito, así como al resto de conciertos celebrados en la Caseta Municipal.

En el balance realizado por el alcalde en cuanto a materia de seguridad se refiere, reseñó que no hubo que destacar incidentes reseñables.