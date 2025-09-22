Aguilar de la Frontera estrena sede judicial rehabilitada y accesible

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado hoy la sede judicial de Aguilar de la Frontera (Córdoba) tras la importante rehabilitación realizada en el edificio con una inversión de casi medio millón de euros. Las obras se han centrado en eliminar barreras arquitectónicas y sensoriales, así como mejorar la eficiencia energética con la reforma de la fachada, las cubiertas y el sistema de ventilación al tiempo que resolver los problemas de humedades que presentaba.

Los juzgados de Aguilar de la Frontera se ubican en un palacio barroco catalogado como de interés arquitectónico con un grado de protección estructural, por lo que, con esta actuación, además de adecuarlo a las necesidades de la Administración de Justicia del siglo XXI, «se mantiene un inmueble de gran valor patrimonial», ha destacado el consejero, que ha estado acompañado en la visita por la alcaldesa, Carmen Flores, y la delegada territorial de Justicia, Raquel López. Además, la reforma ha permitido adecuar los espacios a la nueva estructura de los tribunales de instancia y servicios comunes que establece la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en la localidad entró en vigor el 1 de julio.

«Hemos conseguido garantizar un mayor confort al personal y a los usuarios y evitar el riesgo para el mantenimiento de un bien de gran valor patrimonial al resolver el problema de las humedades que ha sido la actuación más compleja y que ha requerido mayor inversión», ha destacado, tras agradecer a los funcionarios «la paciencia y el compromiso que han tenido durante las obras», que se han tenido que realizar sin interrumpir la actividad.

Aguilar de la Frontera es cabeza del partido judicial que presta también servicio a los vecinos de Moriles y Monturque. Las obras ejecutadas en la sede se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que movilizará en total 1.500 millones de euros para actuar en el 100% de los partidos judiciales andaluces.

Nieto ha defendido la apuesta de la Junta por mejorar el servicio de Justicia no solo de las capitales y grandes ciudades sino también de partidos judiciales de la Andalucía rural, ya que el reto demográfico para lograr un reparto más equilibrado de la población en el territorio pasa por lograr que los habitantes de los pequeños municipios tengan los mismos servicios que en las ciudades.

En este sentido, ha recordado que la Junta ha diseñado una Estrategia frente al desafío demográfico y cuenta con el portal web Vivemasandalucia.es con información sobre los servicios y oportunidades de 480 municipios de actuación prioritaria para evitar la pérdida de población, entre ellos Moriles y Monturque. Además, en octubre se lanzará la campaña 'El pueblo de tu vida' para atraer nuevos habitantes a la Andalucía rural.

Plan de infraestructuras judiciales

Para garantizar que el servicio de Justicia «mantenga el mismo estándar de calidad se viva donde se viva», la Junta ha desplegado el Plan de Infraestructuras Judiciales que, además del esfuerzo inversor del Gobierno andaluz, prevé fórmulas alternativas de financiación como la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones, la colaboración público-privada mediante la concesión de obra pública o el uso de fondos europeos como los del programa Feader, que han permitido cofinanciar la obra en Aguilar, y PIREP en el caso de Montilla.

Nieto ha agradecido a la alcaldesa su colaboración institucional durante la obra para concluirla «con éxito» y ha mostrado su satisfacción por que »el servicio está ya a pleno rendimiento», si bien se completará con una nueva sala de detenidos.

Por su parte, la regidora de Aguilar de la Frontera ha agradecido «la gran inversión de la Junta de Andalucía en este edificio emblemático» que, según ha reconocido, si no fuera por su uso administrativo «no lo podríamos conservar y mantener».