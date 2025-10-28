Suscríbete a
ABC Premium

foro 'descifrAndo a córdoba'

Expertos y agricultores claman por más capacidad de agua para que la agricultura crezca en Córdoba: «Hace falta voluntad política»

Regantes, asociaciones, empresas e instituciones insisten en la necesidad de la mejora del suministro

Alertan de las carencias de la nueva Política Agraria Común y la critican por su excesiva burocracia

Las fincas de olivar de riego en Córdoba se encarecen un 8 por ciento durante 2024

Participantes en el encuentro organizado por ABC Córdoba
Participantes en el encuentro organizado por ABC Córdoba Valerio Merino
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para seguir en cabeza, con productos de buena calidad, que se venden en todo el mundo y con una innovación tecnológica que permite que la agroindustria se desarrolle a la misma velocidad que la agricultura es necesario no conformarse y señalar aquello que ... falta. Y sobre todo cuando no depende de los mismos actores que lo protagonizan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app