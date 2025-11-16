Suscríbete a
Con el agua al cuello: los Bomberos de Córdoba rescatan a varias familias en las parcelaciones

Los efectivos del SEIS, que intervinieron en más de un centenar de salidas, han continuado esta noche con labores de achique en viviendas y cocheras

Los efectos de la borrasca Claudia en el Sector Sur de Córdoba, en imágenes

Bomberos rescatando a una vecina en una parcelación
Córdoba ha estado este sábado con el agua al cuello (literal, en muchos casos). La borrasca Claudia desató un diluvio en toda la provincia, inundando calles y túneles, anegando carreteras y provocando la caída de árboles. Solo en la capital, el Servicio de Extinción ... de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvo más de un centenar de salidas y durante la madrugada, con el temporal ya en calma, los bomberos han seguido trabajando en labores de achique en viviendas y cocheras.

