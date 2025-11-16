Con el agua al cuello: los Bomberos de Córdoba rescatan a varias familias en las parcelaciones

Córdoba ha estado este sábado con el agua al cuello (literal, en muchos casos). La borrasca Claudia desató un diluvio en toda la provincia, inundando calles y túneles, anegando carreteras y provocando la caída de árboles. Solo en la capital, el Servicio de Extinción ... de Incendios y Salvamento (SEIS) tuvo más de un centenar de salidas y durante la madrugada, con el temporal ya en calma, los bomberos han seguido trabajando en labores de achique en viviendas y cocheras.

Entre las intervenciones más destacadas, los profesionales tuvieron que salvar a varias familias residentes en las parcelaciones de la zona de la Vega, donde el agua alcanzó más de un metro de altura. Además, en la parcelación de La Barquera, varios vehículos quedaron atrapados en balsas de agua.

Prácticamente toda la capital ha sufrido las consecuencias de la inesperada tromba, que ha dejado más de 74 litros por metro cuadrado, con importantes inundaciones en la zona de la avenida del Aeropuerto, avenida del Corregidor y Gran Vía Parque; garajes en la zona del Hipercor; cortes en el paso subterráneo de Carlos III con Carrefour; o calles de Encinarejo y Villarrubia anegadas.

Rescates en la provincia

En la provincia, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, los bomberos tuvieron que rescatar a una familia en Pedro Abad tras haber quedado su coche atrapado en el arroyo del Asno. Se salvó a tres personas: dos mujeres de 46 y 23 años, y un hombre de 21, que fueron derivados a un centro de salud.

También quedaron coches atrapados en balsas de agua en Montoro y en Palma del Río, en la travesía de Santa Ana, donde al menos una decena de vehículos se vio sorprendido por el temporal.