La Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento de Lucena califican de «éxito absoluto» la Magna

La Agrupación de Cofradías de Lucena ha hecho este lunes, en un comunicado, balance de la Magna que acogió la ciudad este sábado. Ha asegurado que se trata de una cita que se considera ya «histórica». El presidente de dicha Agrupación y el alcalde,, Aurelio Fernández (el Consistorio fue entidad patrocinadora junto a la Diputación), han valorado el resultado de este acontecimiento, destacando tanto su organización como la enorme proyección que ha supuesto para la Semana Santa y la santería lucentinas.

El regidor ha calificado la Magna de «éxito rotundo», insistiendo en que «el sábado pudimos ver en nuestra ciudad dieciocho pasos procesionales, con música, santería, devoción… absolutamente de todo». «Creo que dimos la imagen que queríamos dar: una Lucena bien organizada, segura, acogedora y capaz de mostrar al mundo cómo es nuestra Semana Santa y cómo es nuestra santería», ha recalcado.

«Los lucentinos nos sentimos profundamente orgullosos porque se cumplieron los horarios, se respetaron las normas y se disfrutó en un ambiente de solemnidad y belleza», ha ahondado. Para Fernández, «Lucena mostró al mundo cómo vive la Pasión del Señor en una jornada irrepetible». «Fue una ciudad bella, abarrotada de visitantes y con la sensación generalizada de haber hecho historia, además de transmitir que somos capaces de organizar un evento de estas características», ha recalcado.

El presidente de la Agrupación ha coincidido en la valoración, resaltando que «el balance es muy positivo, todo salió como estaba previsto». «Son muchos los detalles y circunstancias a tener en cuenta, pero gracias al trabajo de la comisión organizadora, de los oficiales de la Agrupación, de los hermanos mayores y manijeros, se demostró la seriedad con la que Lucena organiza su Semana Santa. El orgullo es inmenso».

En este sentido, ha recordado que «han sido dos años de trabajo intenso, con reuniones interminables que se intensificaron en los últimos meses. Y la recompensa fue ver cómo todo transcurría según lo planeado. Incluso un pequeño percance de horarios se resolvió sin que apenas se notara».

Una ciudad llena de visitantes

Respecto a los asistentes, el alcalde ha recalcado que «la asistencia fue masiva y que buena parte del público procedía de fuera de la ciudad». «Los aparcamientos disuasorios habilitados se llenaron por completo, lo que demuestra la gran afluencia de visitantes. Aunque algunos autobuses llegaron, la mayoría optó por venir en vehículos particulares, buscando mayor comodidad». .

Uno de los aspectos más destacados fue la seguridad. Fernández ha señalado el éxito del centro de coordinación operativo instalado en el propio Ayuntamiento. El alcalde ha recordado que era «la primera vez que lo hacíamos y ha sido un éxito». «La inmediatez que requieren algunas decisiones se gestionó de manera conjunta y compartida, lo que dio mayor eficacia y que no descartamos repetir en sucesivas citas de gran afluencia. Hubo incidencias menores, como dos santeros atendidos en la calle de las Tiendas, pero la respuesta fue inmediata. Se habilitaron desfibriladores en motos de la Policía para garantizar rapidez, y todo funcionó como debía», ha expuesto.