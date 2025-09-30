Los agricultores de Córdoba abren su nuevo año «preocupados por la falta de agua»

Más de 500 agricultores de la provincia de Córdoba se han reunido este martes en las instalaciones de la empresa cerealista Cetisur, de Fernán Núñez, por la celebración de San Miguel y con el inicio de un nuevo año agrícola, un encuentro en el que han puesto de manifiesto la «preocupación por la falta de agua».

Según ha informado Asaja, el encuentro, patrocinado por Migasa, Corteva, FMC, Fendt, Lidea, RAGT Semillas y Subaru Fercampo, ha sido inaugurado por el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, quien, acompañado por el gerente de Cetisur, Alfonso Moreno, y el matador de toros Eduardo Dávila Miura, ha manifestado que este año agrícola «ha sido complejo porque, por ejemplo, el olivar, motor indiscutible de la provincia, ha tenido una producción menor de lo esperado», lo que, «unido a los elevados costes de producción, ha generado incertidumbre en muchas explotaciones».

También los cereales y cultivos de regadío han sufrido «estragos, obligando a muchos agricultores a rediseñar estrategias productivas», si bien «la calidad de nuestros aceites y vinos, pese a la reducción en volumen, ha vuelto a situar a Córdoba como referente internacional».

Por su parte, la ganadería ha mostrado «fortaleza, con profesionales que han sabido mantener la producción a pesar del alza de costes y de los problemas de mercado», y, «lo más importante, se ha demostrado, una vez más, que el campo cordobés está vivo, que sabe reinventarse y que, pese a la dureza del año, sigue siendo un sector clave».

Producción

Por su parte, el gerente de Cetisur, Alfonso Moreno, ha puesto en valor el papel de la empresa como punto de encuentro para los agricultores de la provincia, pues «Cetisur nació con la vocación de estar al lado del productor, ofreciendo soluciones reales en cereal y servicios que faciliten su actividad diaria».

Tras la intervención de Alfonso Moreno, se dio la palabra a Eduardo Miura, quien ha impartido la ponencia 'Agricultura y toreo: vocación y pasión', para posteriormente proceder al acto de clausura a cargo del vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite; el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, finalizando la festividad con una convivencia entre los asistentes donde se pudo hacer una valoración más distendida sobre los principales retos que afronta el campo cordobés en los próximos meses.