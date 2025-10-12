Suscríbete a
día de la patrona

Agente Suanes: «Me avisó mi hijo en la playa, ví que era un hombre que estaba bocabajo sin respiración y lo arrastré hasta la orilla»

La Guardia Civil distingue con la Medalla al Mejor Servicio Humanitario a un agente que salvó la vida de un bañista este pasado agosto en Chipiona

La Guardia Civil celebra el día de su Patrona: más de 70 operaciones con éxito y 1.628 detenidos

El agente del Seprona, Manuel Suanes, junto a su hijo Mario recibe la medalla al Mejor Servicio Humanitario
Pilar García-Baquero

Córdoba

El guardia civil Manuel Suanes, de 45 años, miembro del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Insituto Armado desde hace casi una década en Córdoba ha protagonizado este domingo durante los actos del Día de la Patrona en el acuartelamiento de ... la Victoria uno de los momentos más emotivos de la jornada al recibir junto a su hijo Mario, de 12 años, la medalla al Mejor Servicio Humanitario 2025 por salvarle la vida a un hombre que se estaba ahogando en la playa en Chipiona este pasado mes de agosto.

