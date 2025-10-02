Suscríbete a
Agricultura

El aforo oficial de aceite de oliva para la próxima campaña en Córdoba caerá un 7,5% hasta las 269.100 toneladas

Los datos de la Junta de Andalucía son «buenos», según Asaja Córdoba, aunque esperan que las lluvias de otoño puedan «variarlos de forma sensible»

La 'burbuja' de una gran cosecha de aceite de oliva se desinfla

Jornaleros recogen la aceituna en una finca de Córdoba
Valerio Merino

J. Pino

Córdoba

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado este jueves en Jaén los datos oficiales de aforo para la campaña 2025/26, en la que se espera una producción de 269.100 toneladas de aceite de oliva ... para la provincia de Córdoba, lo que supone un 7,5 por ciento menos que la campaña anterior.

