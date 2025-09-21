La Aemet da sus primeras estimaciones sobre cómo viene el 'veroño' cordobés

Dos turistas se refrescan en el Patio de los Naranjos de Córdoba este sábado

El otoño de 2025 en España comenzará de forma oficial este lunes 22 de septiembre a las 20.19 horas, según el Observatorio Astronómico Nacional. De este modo, tendrá una duración de 89 días y 21 horas hasta el fin del otoño que se producirá el 21 de diciembre. Momento en el que se inicia el invierno.

A esa hora la temperatura en Córdoba será más propicia de la primavera, incluso en lo que se ha dado en llamar en los últimos años el 'veroño' (verano y otoño fundidos) cordobés. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al menos lo deja claro en sus previsiones para esta primera semana del cambio de estación: máximas que no bajan de 30 grados y mínimas que sí empiezan a ser más frescas (acercándose a los 10 grados).

Descenso térmico acusado en Andalucía en estos próximos días. pic.twitter.com/tt0itaMW4b — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) September 20, 2025

De este modo, el lunes 22 de septiembre la Aemet prevé una máxima de 30 grados y una temperatura mínima de 12. Sin riesgo de lluvia en toda la semana (salvo el jueves 25 con un 15% de probabilidad), el martes 23 de septiembre es un calco al lunes con 30/13. Un patrón meteorológico que se repite el miércoles 24 de septiembre (de nuevo 30 grados de máxima y 12 de mínima). Estamos ante un cambio de dinámica respecto a las últimas semanas de septiembre.

El jueves 25 de septiembre las temperaturas empiezan a repuntar algo y se van a 31/14, con un punto más de calor el viernes hasta los 32 grados que se vuelven a elevar a 34 grados este sábado 27 de septiembre, sin que las mínimas suban.