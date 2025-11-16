La Aemet defiende su gestión tras las críticas del alcalde de Córdoba, que contratará un servicio propio de meteorología

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha respondido a las críticas vertidas por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras las numerosas incidencias provocadas por la borrasca Claudia en la ciudad el pasado sábado. El delegado del organismo en Andalucía, Juan de ... Dios del Pino, ha defendido la actuación de la agencia, insistiendo en que su misión es «emitir avisos y no alertas», y que los protocolos establecidos fueron seguidos correctamente.

Del Pino ha explicado que la Aemet no tiene la capacidad de emitir alertas a ningún ayuntamiento, ya que este es un cometido exclusivo de Protección Civil. Según defiende el delegado, el organismo meteorológico había emitido tres avisos el día anterior: uno por lluvias intensas, otro por precipitaciones persistentes y un tercero por tormentas con rachas de viento superior a los 70 km/h. Además, añadió que, en torno a las 18.05 horas del sábado, la Aemet elevó el nivel de alerta a naranja, previendo lluvias de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

«Los avisos fueron emitidos con un margen de algo más de media hora antes de que se dieran los fenómenos adversos», explicó Del Pino, subrayando que la Aemet había informado con antelación sobre la posibilidad de tormentas, que incluyen lluvias intensas, descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento. Según el delegado, los protocolos fueron claros y la agencia actuó con responsabilidad. «Los avisos estaban puestos con tiempo, se sabía lo que podía pasar», ha señalado, destacando que la Aemet es la agencia meteorológica más solvente de España en términos de predicción.

En este contexto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha insistido en que el aviso naranja de la Aemet fue emitido cuando la tormenta ya estaba desatada sobre la ciudad. «Consideramos que alertar sobre la marcha no permite prevenir ni a la población ni a activar los efectivos necesarios para mitigar los efectos de las precipitaciones», ha criticado Bellido, quien afirma que el margen de alerta de 30 minutos proporcionado por la Aemet fue insuficiente para activar los protocolos de emergencia de manera efectiva.

Agencia meteorológica propia

«Lo verdaderamente preocupante es que a la Aemet le parece suficiente un margen de 30 minutos. En la práctica, la alerta naranja llegó una hora y 15 minutos después de lo que se había anunciado», ha añadido el alcalde, refiriéndose a la hora de inicio del fenómeno de lluvia en la capital, que según el pronóstico de la Aemet se estimaba a las 17.00 horas.

Como respuesta a lo ocurrido, el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado que comenzará un proceso de contratación de un servicio de meteorología propio, con el fin de poder anticiparse mejor a fenómenos meteorológicos extremos y mejorar la coordinación de los servicios de emergencia. «Nos proporcionará un margen de tiempo mayor para avisar a la población y preparar nuestros dispositivos», ha declarado Bellido.

El alcalde reconoce la dificultad de realizar predicciones exactas, pero insiste en la necesidad de contar con más tiempo para activar los protocolos de emergencia. «Entendemos que la Aemet tiene limitaciones, pero el sistema actual no ha sido suficiente para prevenir la magnitud de los daños que hemos vivido», afirma.