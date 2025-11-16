Suscríbete a
Borrasca claudia

La Aemet defiende su gestión tras las críticas del alcalde de Córdoba, que contratará un servicio propio de meteorología

El delegado de la agencia meteorológica recuerda que «no enviamos alertas a ningún ayuntamiento»

El alcalde denuncia que el Gobierno no avisó a tiempo de las fuertes lluvias que generaron una tarde «muy complicada» en Córdoba

Vecinos en la avenida del Corregidor cuantificando daños tras el paso de la borrasca Claudia
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha respondido a las críticas vertidas por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tras las numerosas incidencias provocadas por la borrasca Claudia en la ciudad el pasado sábado. El delegado del organismo en Andalucía, Juan de ... Dios del Pino, ha defendido la actuación de la agencia, insistiendo en que su misión es «emitir avisos y no alertas», y que los protocolos establecidos fueron seguidos correctamente.

