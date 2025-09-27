el tiempo
La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias este domingo en la Sierra de Córdoba y Los Pedroches
El otoño se presenta con fuerza en un fin de semana marcado por las precipitaciones en la provincia
Previsión de la Aemet: Córdoba tendrá un otoño seco y caluroso
El otoño entra en Córdoba marcando claramente un cambio meteorológico que trae lluvia el fin de semana tras unos meses de calor incesante. La AEMET ya ha activado su primer aviso amarillo por precipitaciones en algunas regiones de la provincia, aunque no dista mucho de la tónica en la capital, con un domingo de lluvias previstas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web ha activado la alerta amarilla este domingo por las lluvias en estos enclaves. En concreto, el citado aviso permanecerá vigente entre las 12.00 y las 23.50 horas. La probabilidad de que se produzca dicho fenómeno atmosférico oscila entre el 40 y el 70 por ciento.
Además, especifica la Aemet que «las lluvias pueden ser persistentes, sin descartar acumulados de más de 30 mm en 6 horas». Por el momento, la alerta amarilla no seguirá presente en la jornada del lunes aunque el resto de la provincia no se librará de la lluvia en la primera semana de octubre.
Se espera un domingo lluvioso en la capital con un 100% de probabilidad de precipitación y cielos nublados. Además, las máximas caerán hasta los 27 grados y las mínimas permanecerán en 15. Temperaturas otoñales que este año sí corresponden con lo que marca el calendario.
