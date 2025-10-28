Suscríbete a
ABC Premium

Campiña Sur

Actuación de urgencia del Ayuntamiento de Puente Genil en los depósitos con agua azul por los excrementos de aves

Cerca de cuarenta vecinos de Los Arenales, afectados con picores por su mal estado, con espuma y olor a amoniaco

Vigilancia con drones y más patrullas, medidas contra la inseguridad en Puente Genil

Operarios intervienen en la limpieza del depósito de Los Arenales afectado por las aves
Operarios intervienen en la limpieza del depósito de Los Arenales afectado por las aves Rocío Díaz

Rocío Díaz

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Con un tono azulado, con espuma y un fuerte olor a amoniaco», así detalla Rocío Illanes, vecina de la aldea de Los Arenales en Puente Genil, que está el agua de la zona y que desde el pasado día 19 tiene ... que usar el vecindario para la higiene personal y las labores domésticas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app