Actuación de urgencia del Ayuntamiento de Puente Genil en los depósitos con agua azul por los excrementos de aves

«Con un tono azulado, con espuma y un fuerte olor a amoniaco», así detalla Rocío Illanes, vecina de la aldea de Los Arenales en Puente Genil, que está el agua de la zona y que desde el pasado día 19 tiene ... que usar el vecindario para la higiene personal y las labores domésticas.

«Hemos tenido miedo porque muchos de nosotros comenzamos a mostrar signos de picor por todo el cuerpo y en la cabeza», comenta Rocío, quien indica que, por ello, «hemos tenido que recurrir a agua embotellada o de las piscinas para ducharnos», según explica para este medio esta vecina.

Precisamente, a raíz de conocerse esta problemática, el Ayuntamiento de Puente Genil se encuentra desde este martes trabajando para poner una solución con carácter de urgencia, acometiendo una limpieza integral del depósito, actuación que permitirá restablecer la calidad del agua en tan sólo unos días. Por ahora se viene trabajando con los servicios municipales, la empresa pública Egemasa y Aguas de Córdoba, y se han hecho diversas analíticas para determinar el foco exacto de la incidencia.

una aldea de Puente Genil, llevan tiempo con problemas en el agua de sus casas. El depósito que surte a este núcleo de unos 300 censados

Todo proviene de un grupo de pequeñas aves (un nido de gorriones) que, a través de varios agujeros que presenta el depósito, consiguieron introducirse en el interior para anidar, provocando la contaminación del agua por los excrementos que dejan en su interior. «Al reaccionar con el cloro del depósito -comenta Illanes- se habría originado el inusual color y el mal olor del agua».

Limpieza urgente depósito

Esta vecina confiesa que no es la primera vez que se da esta situación en la aldea, pues recuerda que hace diez años también «tuvimos un problema similar, con un fuerte olor del agua y tuvieron que venir a limpiar el bidón». De momento, toca esperar unos días para que esta problemática que afecta a cerca de unos cuarenta vecinos de la aldea, se resuelva.

Compuesta en la actualidad por unos 60 socios (aunque hay 300 residentes), el colectivo de vecinos de Los Arenales lleva desde hace muchos años denunciando retrasos en el proyecto de conexión al sistema de agua potable, en la actualidad pendiente de ejecución. «Son muchos años reclamando agua potable y muchas trabas las que nos ponen para conectarnos con el agua de la red general», dice esta vecina a ABC.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puente Genil ha transmitido en un comunicado de prensa que «desde la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo, se continúa trabajando en la redacción del Plan de Adecuación Ambiental necesario para ejecutar la acometida de agua potable a Los Arenales, un trámite complejo que se prevé culminar a lo largo de 2026, y que permitirá realizar luego la inversión que garantice un suministro estable y de calidad en la zona».