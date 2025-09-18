Todas las actividades que aún puedes hacer en Córdoba por la Semana de la Movilidad

Actividades y rutas de la Semana Europea de la Movilidad en Córdoba

Córdoba celebra hasta el próximo 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que este año lleva por lema «Movilidad para todos». El objetivo es concienciar sobre la importancia de un transporte accesible, seguro y sostenible, además de ofrecer alternativas para repensar cómo nos desplazamos en la ciudad.

A lo largo del fin de semana, la capital cordobesa acoge una programación muy variada que incluye rutas a pie y en bicicleta, talleres, actividades infantiles y conciertos en distintos puntos de la ciudad.

Aquí repasamos todas las actividades que aún puedes hacer, organizadas por días:

Sábado, 20 de septiembre Ruta Cinturón Verde – Tramo I. Puerta Verde de la Vereda de Trassierra a las 09:30 h. Ruta senderista

Ruta en bici: Huertos sociales. Salida desde el Centro de Educación Vial a las 11:00 h. Recorrido por espacios botánicos singulares

Ruta «Un paseo por Roma». Mausoleo. Paseo de la Victoria a las 20:00 h. Itinerario guiado con acompañamiento personalizado

Domingo, 21 de septiembre Escape Street: Misión Ciudad Accesible. Plaza de las Tendillas a las 10:00 h

Ruta urbana para mayores (1ª y 2ª). Jardín Botánico a las 10:00 h

Ruta urbana accesible: Los Jardines de Córdoba a las 10:00 h

Vuelta ciclista por Córdoba (con Decathlon). Avenida República Argentina. 10:30 – 12:30 h. Ruta ciclista de 10 km

Movilidad Viva: Córdoba en tus pies. Avenida República Argentina. 11:00 – 15:00 h. Actividad peatonal con talleres y juegos:

Gymkana «Diviértete moviéndote»

Cluedo en vivo: El misterio de la ciudad escondida

Juego de mesa El ciclo de la vida

Taller de coches solares

Taller Legolaboratorio – B-wit

Gafas de realidad virtual – New Gaming

Visita el bus – AUCORSA

Pasacalles Patrulla Canina. Centro de Educación Vial

Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa en la web del Ayuntamiento o en la plataforma habilitada para la Semana de la Movilidad.

