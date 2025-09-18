Todas las actividades que aún puedes hacer en Córdoba por la Semana de la Movilidad
Talleres, rutas guiadas, juegos urbanos y conciertos forman parte de la programación hasta el 22 de septiembre
Córdoba celebra hasta el próximo 22 de septiembre la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que este año lleva por lema «Movilidad para todos». El objetivo es concienciar sobre la importancia de un transporte accesible, seguro y sostenible, además de ofrecer alternativas para repensar cómo nos desplazamos en la ciudad.
A lo largo del fin de semana, la capital cordobesa acoge una programación muy variada que incluye rutas a pie y en bicicleta, talleres, actividades infantiles y conciertos en distintos puntos de la ciudad.
Aquí repasamos todas las actividades que aún puedes hacer, organizadas por días:
Sábado, 20 de septiembre
-
Ruta Cinturón Verde – Tramo I. Puerta Verde de la Vereda de Trassierra a las 09:30 h. Ruta senderista
-
Ruta en bici: Huertos sociales. Salida desde el Centro de Educación Vial a las 11:00 h. Recorrido por espacios botánicos singulares
-
Ruta «Un paseo por Roma». Mausoleo. Paseo de la Victoria a las 20:00 h. Itinerario guiado con acompañamiento personalizado
Domingo, 21 de septiembre
-
Escape Street: Misión Ciudad Accesible. Plaza de las Tendillas a las 10:00 h
-
Ruta urbana para mayores (1ª y 2ª). Jardín Botánico a las 10:00 h
-
Ruta urbana accesible: Los Jardines de Córdoba a las 10:00 h
-
Vuelta ciclista por Córdoba (con Decathlon). Avenida República Argentina. 10:30 – 12:30 h. Ruta ciclista de 10 km
-
Movilidad Viva: Córdoba en tus pies. Avenida República Argentina. 11:00 – 15:00 h. Actividad peatonal con talleres y juegos:
-
Gymkana «Diviértete moviéndote»
-
Cluedo en vivo: El misterio de la ciudad escondida
-
Juego de mesa El ciclo de la vida
-
Taller de coches solares
-
Taller Legolaboratorio – B-wit
-
Gafas de realidad virtual – New Gaming
-
Visita el bus – AUCORSA
-
Pasacalles Patrulla Canina. Centro de Educación Vial
Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa en la web del Ayuntamiento o en la plataforma habilitada para la Semana de la Movilidad.
