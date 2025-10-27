Suscríbete a
sucesos

Accidente en Córdoba: un peatón de 70 años, herido muy grave tras ser atropellado por un coche en el puente de San Rafael

El hombre ha sido trasladado al hospital Reina Sofía y el conductos ha dado negativo en alcohol y drogas

Urgencias del hospital Reina Sofía valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Una persona ha resultado herida muy grave en la tarde de este lunes en el puente de San Rafael, a la altura de calle Cordel de Écija, de la capital después de que sufriera un atropello. Según ha informado el Servicio de Emergencias ... 112, adscrito a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, pasados unos minutos de las siete de la tarde, se han recibido varias llamadas comunicando que un vehículo había arrollado a una persona.

