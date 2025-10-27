Accidente en Córdoba: un peatón de 70 años, herido muy grave tras ser atropellado por un coche en el puente de San Rafael

Una persona ha resultado herida muy grave en la tarde de este lunes en el puente de San Rafael, a la altura de calle Cordel de Écija, de la capital después de que sufriera un atropello. Según ha informado el Servicio de Emergencias ... 112, adscrito a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, pasados unos minutos de las siete de la tarde, se han recibido varias llamadas comunicando que un vehículo había arrollado a una persona.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron sanitarios y policía. Las personas que comunicaron a Emergencias 112 el atropello indicaron había una persona herida. Extremo este que ha confirmado la Policía Local.

La persona arrollada, se ha indicado desde este Cuerpo de Seguridad del Ayuntamiento, es un peatón de 70 años y su estado es muy grave. Tras ser estabaliizado por el 061, se ha procedido a su traslado al hospital Reina Sofía.

El conductor del turismo ha dado negativo en pruebas de alcohol y drogas. La Policía Local ha procedido a realizar el atestado. Y luego, se ha procedido a restituir la circulación con normalidad.