Absuelven a tres jóvenes en Córdoba acusados de agredir sexualmente a una gallina y publicarlo en Instagram

El Juzgado de lo Penal 5 de Córdoba ha absuelto a tres jóvenes de una localidad del norte de la provincia -que se han sentado en el banquillo acusados por una asociación animalista- de un delito de maltrato animal en su modalidad de explotación ... sexual por introducir en la cloaca de una gallina el dedo varias veces mientras uno de ellos grababa la escena que luego subió a Instagram.

Los hechos que se consideran probados en la sentencia se remontan al 19 de marzo de 2022, cuando tres amigos, G.O. M.A.E. e I.R., se encontraban en un cortijo en un paraje de la zona de Los Pedroches en Córdoba, en una celebración mientras se tomaban unas copas.

En un momento dado, el joven M.A. cogió una gallina de la finca por las patas mientras I.R. introducía un dedo de la mano por el ano del animal -según su declaración dijo que lo hizo para comprobar si tenía algún huevo, y G.O. grababa estos actos, subiendo posteriormente el video a la red social Instagram.

La jueza concluye que «no ha quedado acreditado que la gallina sufriera lesiones por estos hechos, como declararon los acusados. Tampoco se ha acreditado que además se sujetara a la gallina por la cabeza y se le introdujera el pico en un vaso con líquido -ya que estas escenas no aparecen en las imágenes publicadas en la citada red social-.

El caso es que el Ministerio Público tras practicar la prueba durante el juicio oral que se celebró el pasado 21 de abril de 2025 y después de que el perito veterinario admitiese que emitió el informe sin haber explorado a la gallina decidió retirar su acusación al entender que no habían quedado acreditados esos extremos.

Un peritaje sin reconocer a la gallina

En este peculiar caso, la principal prueba de cargo fue la declaración de ese perito veterinario quien dijo que pudo ver el video subido a Instagram, «comprobando como uno de los acusados le introduce a la gallina el dedo índice por el ano, llegando a la cloaca e incluso más adelante en el tracto digestivo, indicando que esta acción hecha de forma inadecuada puede producir lesiones físicas (desgarros, inflamación...) y psíquicas e incluso la muerte del animal«.

Además, este perito veterinario indicó que, en su caso, esta práctica de introducir a una gallina el dedo para comprobar si tiene huevos «debe realizarse esta acción ha de hacerse utilizando un dedal y vaselina e introduciendo solo un tercio del dedo, considerando que en este caso «seguramente» se provocaron lesiones por haber empleado la fuerza y que «seguramente» la gallina precisó tratamiento veterinario, indicando que los desgarros no pueden ser curados y que los prolapsos requieren de punto de sutura».

La sentencia recoge que el artículo del delito del que vienen acusados estos tres vecinos de Los Pedroches exige que se causen lesiones al animal, sin embargo en este caso, «esas lesiones no han quedado acreditadas, pues no hubo exploración o reconocimiento veterinario a la gallina y se habla de alta probabilidad».

En este sentido, la jueza expone en su fallo que «en el ámbito penal, no bastan las posibilidades o las probabilidades, sino que es precisa la certeza y no existiendo esa certeza de que se produjeran lesiones al animal (e incluso la muerte como se llegó a apuntar por el perito), no se puede, por más reprochable y rechazable que resulte la conducta de los acusados, absolver a los acusados de este delito».

«Mete y saca», abuso sexual animal

La acusación planteaba que la práctica de introducción de un dedo dentro de la cloaca y realizar movimientos de «mete y saca» al menos 10 veces, «puede considerarse como un abuso sexual animal, siendo una agresión física que se ha concentrado en los órganos sexuales, ano y recto se encuentran todos en la zona de la cloaca de las aves. En este caso habría que haber determinado si se produjo satisfacción sexual a la persona que lo ha realizado», lo que no competía al veterinario perito.