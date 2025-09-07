Abre en Córdoba el primer piano bar que inaugurará Pitingo y Dorantes

Concierto en la Taberna La Chiquita de Quini, otro de sus establecimientos en Córdoba

El ocio ha pasado a ser algo más que salir a comer y Córdoba amplía su carta de ofertas con la inauguración del primer piano bar, en el que numerosos cantantes de prestigio amenizarán las cenas de los clientes en un espacio innovador para la capital.

Quini Room es la nueva joya del Grupo Chiquita de Quini, empresa emergente de la hostelería y el ocio cordobés. Inspirado en los más exclusivos cabarets y piano bars, Quini Room nace «para redefinir la elegancia y la sofisticación de Córdoba»

Desde sus inicios, el Grupo Chiquita de Quini ha apostado por crear experiencias que van más allá de la gastronomía, siempre de la mano de los mejores directos y apostando por artistas de renombre para hacer vivir a nuestros clientes una experiencia inolvidable. Estará ubicado en la calle Miguel Gila, 2. Próximo al Vial de Córdoba.

El 12 de septiembre tendrá lugar la inauguración en la que el grupo Dorantes ofrecerá un concierto acompañado también del DJ Juanjo Martín en una noche que se extenderá hasta la madrugada. Sin embargo, en las próximas semanas, irrumpirán en Quini Room otros artistas de la talla de Pitingo, que ya envío su mensaje de apoyo al nuevo establecimiento en redes sociales.

Según la propia descripción de sus creadores, Quini Room será un lugar «donde el mejor sabor se encuentra en cada nota». El primer piano bar de Córdoba será un espacio «donde la exclusividad se mezcla con la música en vivo, la gastronomía gourmet y coctelería de autor».

Con este nuevo local, se pretende aglutinar la magia del piano en directo, mientras se disfruta de un cóctel premium o una cena exquisita. La programación será variada con noches temáticas con espectáculos únicos, actuaciones de pianistas y músicos reconocidos; y cenas con espectáculo en el mejor ambiente de Córdoba.

